El Ourense (1ª RFEF) echa al Girona de la Copa

Primero fue el Oviedo y, ahora, el Girona. El Ourense va sumando puntos para convertirse en el 'matagigantes' de esta edición de la Copa del Rey. Los gallegos, duodécimos en el grupo A de Primera RFEF, se clasificaron para la tercera ronda tras ganar en ... O Couto a un Girona que reaccionó tarde. Yuste marcó en el primer minuto; Asprilla empató para los catalanes en el 28, y ya en la segunda mitad Ouhdadi (63) hizo el tanto definitivo.

Entre el resto de 'Primeras', quien menos apuros pasó fue el Betis, que se impuso al Torrent con un 'hat-trick' de Rodrigo Riquelme, auténtico protagonista positivo del encuentro. El ex del Atlético, que ya marcó dos goles en la anterior eliminatoria copera ante el Palma del Río, volvió a reivindicarse tras varias semanas en las que ha tenido un papel secundario tanto en Liga como en Europa League.

También ganó por una diferencia mayor de un gol la Real Sociedad, aunque en su caso tuvo que esperar al minuto 92 para respirar, tras el penalti marcado por Sadiq. Antes, Mikel Goti había adelantado a los donostiarras al inicio del segundo periodo.

Por último, el Levante se clasificó ante el Cieza gracias a un solitario gol de Kolayipou en el 56.