Fútbol / Copa del Rey

El Ourense (1ª RFEF) echa al Girona de la Copa

Los gallegos, que ya eliminaron al Oviedo en la primera ronda, dan la campanada en O Couto. 'Hat trick' de Riquelme para el Betis

EL delantero del Girona, Abel Ruiz, en el duelo ante el Ourense
Javier Asprón

Primero fue el Oviedo y, ahora, el Girona. El Ourense va sumando puntos para convertirse en el 'matagigantes' de esta edición de la Copa del Rey. Los gallegos, duodécimos en el grupo A de Primera RFEF, se clasificaron para la tercera ronda tras ganar en ... O Couto a un Girona que reaccionó tarde. Yuste marcó en el primer minuto; Asprilla empató para los catalanes en el 28, y ya en la segunda mitad Ouhdadi (63) hizo el tanto definitivo.

