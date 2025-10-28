El Oviedo no pasa la primera criba de la Copa

El Orense, club de la Segunda RFEF, le plantó cara al Oviedo, que el pasado fin de semana protagonizó un partido muy intenso con el Girona y empate final a 3. El conjunto asturiano no estuvo solo en el O Couto, pero sus numerosos aficionados ... vivieron la eliminación de la Copa (4-2) en la primera criba.

El Oviedo trató de olvidar la eliminación del año pasado en primera ronda ante el Real Ávila en una fatídica tanda de penaltis en el estadio Adolfo Suárez de la capital abulense.

Tal vez por eso se dio prisa en abrir el marcador después de una batería de oportunidades. Hassan cayó dentro del área ante una entrada de Hugo Sanz, falta clara dentro del área que Brekalo transformó en el primer tanto (m. 17).

No se rindió el Orense, no quiso irse con derrota al descanso. El club gallego se repuso bien del tanto en contra y dispuso de llegadas con peligro en los últimos minutos de la primera parte. Un remate de Omar al que respondió con Moldovan con una buena estirada. Quedaba claro que los asturianos no se podían confiar.

Así se confirmó en la segunda parte. El Orense igualó con un gol de Jerin. Fue un error ovetense en la salida del balón, y un golpeo con mucha clase de Jerin desde fuera del área. El partido elevó la tensión más adelante, ya que un gran golpeo de Ilic desde la frontal desniveló la contienda a favor del Oviedo. El asunto no se cerró hasta el minuto 95, cuando Jelbat marcó de cabeza el empate para el Orense. El partido, a la prórroga. En el tiempo extra el conjunto gallego dio la sorpresa: una gran jugada y un gran remate de Omar (3-2). Y un penalti en el m.114 (Amín) sentenció el choque.

El Constancia, que milita en la Tercera RFEF desde la localidad de Inca (Mallorca), metió en dificultades al Girona, que no pasa sus mejores momentos en la máxima categoría. Stuani adelantó de cuchara al conjunto catalán (0-1) en lo que parecía una primera piedra hacia una victoria fácil, pero nada de eso. El árbitro le había anulado un gol a Stuani en el m. 32. y el Constancia parecía derribado.

Pero el equipo balear le puso muchas ganas, no cejó en el empeño y logró el empate con un gran gol de Joan Macías. Otro partido a la prórroga. Tsygankov y Vanat aplicaron lógica en la agonía con dos goles que sentenciaron la victoria del Girona (2-3).