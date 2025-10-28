Suscribete a
ABC Premium

fútbol / copa del rey

El Oviedo no pasa la primera criba de la Copa

El Orense pasó por encima del club asturiano en la prórroga. El Girona sufrió y tuvo que recurrir al tiempo extra para eliminar al Constancia

Omar, ante los defensas del Oviedo
Omar, ante los defensas del Oviedo efe

S. D.

El Orense, club de la Segunda RFEF, le plantó cara al Oviedo, que el pasado fin de semana protagonizó un partido muy intenso con el Girona y empate final a 3. El conjunto asturiano no estuvo solo en el O Couto, pero sus numerosos aficionados ... vivieron la eliminación de la Copa (4-2) en la primera criba.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app