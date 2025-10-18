Suscribete a
Alessio Lisci: «Cobraba como futbolista, pero no me daba para vivir. He hecho de todo»

El técnico de Osasuna, de vuelta en Primera, amenaza al Atlético tras brillar el pasado curso con el Mirandés en Segunda

Alessio Lisci posa para ABC en Tajonar, la ciudad deportiva de Osasuna
Daniel Cebreiro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Vuelve la Liga y visita por segunda vez el Metropolitano Alessio Lisci (Roma, 1985). La primera fue hace tres años con el Levante, un equipo casi desahuciado en el que se estrenó como técnico en la élite tras una humilde carrera como jugador ... en el fútbol semiprofesional italiano y una formación en los banquillos de la cantera granota, ambos trabajos remunerados con un sueldo insuficiente para vivir. La gran oportunidad por la que tanto trabajó en Valencia terminó con el descenso y su salida. Tras ello, llegó a Miranda de Ebro en el club más humilde de Segunda, donde primero se salvó en la última jornada y después se quedó a las puertas del ascenso en una campaña de ensueño. Una trayectoria ascendente que le convirtió en uno de los técnicos de moda del fútbol español, mudado este verano a Pamplona.

