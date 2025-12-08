Xabi ignora un posible despido ante el City: «Solo nos jugamos tres puntos»

Solo Florentino sabe si Xabi Alonso habló este domingo en la sala de prensa del Bernabéu por penúltima vez. La caída del equipo blanco desde la victoria ante el clásico no ha terminado. De un +5 a un -4 en solo cuarenta días dejan ... al Madrid ya con cierta distancia para pelear el campeonato, y lo que es peor, con una sensación de apatía y dejadez que no tiene justificación ninguna: «No era el partido que queríamos y esperábamos. Nos han faltado cosas y solo hemos reaccionado con uno menos. Ahí es cuando hemos apretado y corrido. La gente está enfada y lo entendemos, y ahora tenemos que mostrar otra cara el miércoles», dijo Alonso.

Fue un análisis con algo de miga, pero a partir de ahí Alonso puso el piloto automático y se enrocó como el peor Xabi lo hacía en sus momentos más débiles como entrenador del Barça: «Solo nos jugamos tres puntos contra el City», dijo Alonso en las dos ocasiones que se le cuestionó si se jugaba el puesto el miércoles. «Solo son tres puntos lo de hoy y todavía queda mucha Liga. Un partido malo en casa se puede tener».

«El nivel que dais y luego lloráis en rueda de prensa», le dijo el capitán del Madrid al colegiado Dani Carvajal Futbolista del Real Madrid

Reflexiones llenas de tópicos y vacías de contenido que no ayudan a mejorar lo que en el campo fue una imagen deprimente, como así ha pasado en el último mes, incluso también en la victoria en Atenas, donde de medio campo hacia detrás el equipo fue un desastre. Ni siquiera la excusa de las dos rojas ante el Celta salva a este Madrid medio muerto: «Nos han desquiciado las decisiones del árbitro. La tarjeta a Álvaro es muy discutible, como que tenía muchas ganas... No me ha gustado nada el arbitraje y eso nos ha descontrolado un poco». Una justificación que repitió con la lesión de Militao: «Nos ha costado recomponernos tras ese percance. Estamos sufriendo muchas lesiones».

«No me ha gustado nada el arbitraje y eso nos ha descontrolado un poco» Xabi Alonso Entrenador del Madrid

En el lío final, tras la roja a Carreras, se pudo leer en los labios a Vinicius un frustrante «saca más rojas». Y así fue. Endrick, uno de los muchos suplentes que protestó las dos amarillas consecutivas al gallego (la segunda por decirle «eres malísimo»), también fue expulsado. Un desquiciamiento global que reabre las heridas de un Madrid al límite. Al menos su entrenador, aunque él no lo quiera ver: «Todos asumimos la culpa y la responsabilidad de cambiar es de todos. El miércoles tenemos una bonita oportunidad en una competición que vamos bien posicionados»