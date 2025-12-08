Suscribete a
ABC Premium

la liga / real madrid - celta

Xabi ignora un posible despido ante el City: «Solo nos jugamos tres puntos»

Alonso vuelve a caer en generalidades tras perder ante el Celta, el quinto partido de los últimos siete que el Madrid no gana: «Un partido malo en casa se puede tener»

La Liga: resultados y clasificación

Xabi Alonso, dando indicaciones durante la primera mitad del Madrid - Celta
Xabi Alonso, dando indicaciones durante la primera mitad del Madrid - Celta efe
Rubén Cañizares

Rubén Cañizares

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Solo Florentino sabe si Xabi Alonso habló este domingo en la sala de prensa del Bernabéu por penúltima vez. La caída del equipo blanco desde la victoria ante el clásico no ha terminado. De un +5 a un -4 en solo cuarenta días dejan ... al Madrid ya con cierta distancia para pelear el campeonato, y lo que es peor, con una sensación de apatía y dejadez que no tiene justificación ninguna: «No era el partido que queríamos y esperábamos. Nos han faltado cosas y solo hemos reaccionado con uno menos. Ahí es cuando hemos apretado y corrido. La gente está enfada y lo entendemos, y ahora tenemos que mostrar otra cara el miércoles», dijo Alonso.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app