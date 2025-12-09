El 'Gordo' se adelanta en Castilla-La Mancha: Talavera-Real Madrid y Guadalajara-Barça en los dieciseisavos de la Copa del Rey

El CF Talavera de la Reina recibirá al Real Madrid y el CD Guadalajara al FC Barcelona en los dieciseisavos de la Copa del Rey 2025/26, cuyos encuentros se disputarán entre los días 16 y 18 de diciembre.

El sorteo se ha celebrado ... este martes a las 13:00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y los cuatro equipos de la Supercopa de España (Real Madrid, FC Barcelona. Atlético de Madrid y Athletic Club) han entrado por primera vez en juego.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión