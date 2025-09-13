Suscribete a
Atlético 2 - Villarreal 0

El Atlético se gana un respiro

LIGA | JORNADA 4

Los rojiblancos suman una balsámica primera victoria al superar al Villarreal con goles de Barrios y el debutante Nico González

Julián Álvarez fue sustituido al descanso por precaución, Le Normand no pudo terminar el partido y Hancko cayó lesionado a los seis minutos de ingresar al terreno de juego

Nico González, autor del 2-0, celebra su primer gol con el Atlético en su debut como rojiblanco
Daniel Cebreiro

Más tarde de lo esperado, pero llega la primera victoria de la temporada para el Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco muestra una sensible mejoría para superar al Villarreal unos días antes del debut de ambos en la Liga de Campeones. Barrios y Nico González, ... debutante y goleador, reflejaron en el marcador la superioridad colchonera en una noche completa en la que las molestias físicas de Julián Álvarez y Hancko suponen el sabor amargo.

