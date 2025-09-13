El Atlético se gana un respiro

Más tarde de lo esperado, pero llega la primera victoria de la temporada para el Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco muestra una sensible mejoría para superar al Villarreal unos días antes del debut de ambos en la Liga de Campeones. Barrios y Nico González, ... debutante y goleador, reflejaron en el marcador la superioridad colchonera en una noche completa en la que las molestias físicas de Julián Álvarez y Hancko suponen el sabor amargo.

At. Madrid 2-0 Villareal Liga | Jornada 4 At. Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand (Pubill, min.77), Lenglet, Ruggeri (Hancko, min.76; Galán, min.83); Simeone, Barrios, Koke, Nico González (Gallagher, min.76); Griezmann y Julián Álvarez (Sorloth, min.46).

Oblak; Llorente, Le Normand (Pubill, min.77), Lenglet, Ruggeri (Hancko, min.76; Galán, min.83); Simeone, Barrios, Koke, Nico González (Gallagher, min.76); Griezmann y Julián Álvarez (Sorloth, min.46). Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Veiga, Foyth, Cardona (Pedraza, min.79); Buchanan, Partey (Gueye, min.64), Parejo, Moleiro (Comesaña, min.64); Mikautadze (Oluwaseyi, min.79) y Pépé (Ayoze, min.64).

Luiz Júnior; Mouriño, Veiga, Foyth, Cardona (Pedraza, min.79); Buchanan, Partey (Gueye, min.64), Parejo, Moleiro (Comesaña, min.64); Mikautadze (Oluwaseyi, min.79) y Pépé (Ayoze, min.64). Goles: 1-0, min.9: Barrios. 2-0, min.52: Nico González.

1-0, min.9: Barrios. 2-0, min.52: Nico González. Árbitro: Munuera Montero (C.Andaluz). Amonestó con tarjeta amarilla a Julián Álvarez (min.32) por parte del Atlético de Madrid, y a Parejo (min.24), Veiga (min.65), Mouriño (min.84) y Pedraza (min.90+5) en el Villarreal.

Sin la creatividad de Baena y Almada, Simeone apuesta por los sempiternos Koke y Griezmann además del debutante Nico González. El capitán y Barrios aportan paciencia y criterio a las posesiones rojiblancas frente a un Villarreal que opta por replegarse y buscar la velocidad de sus dos delanteros. Los de Marcelino tratan de salir con el balón jugado desde atrás, ignorando sus dificultades para superar la presión del Atlético. Lo que concluye con un regalo de Cardona que Julián Álvarez aprovecha para cederle el primer tanto de la noche a Barrios.

Por cuarto encuentro consecutivo, los de Simeone se adelantan en el marcador. Para demostrar que tienen la lección aprendida del resultado de los tres anteriores, no modifica su intención de seguir con el mando del partido en busca de ampliar su renta. Barrios se siente inspirado y eso el Atlético lo nota. Un sutil toque del canterano permite al conjunto colchonero salvar la presión del Villarreal y lanzarse en tromba hacia la portería de Luiz Júnior con una trepidante sucesión de pases que Giuliano desperdicia con un disparo desviado.

No se encuentra cómodo el combinado groguet en el Metropolitano, aunque la calidad de sus futbolistas le permite amenazar de cuanto en cuanto la tranquilidad de Oblak. Hasta en dos ocasiones se planta Moleiro ante el esloveno, una gracias al desconcierto de la zaga atlética y otra con un fabuloso recorte a Llorente, aunque el desviado punto de mira del canario en ambas ocasiones impide que llegue el empate.

Alcanzado el ecuador de la primer mitad, ambos equipos se toman un respiro y el intercambio de ocasiones deja paso a un tramo valle del encuentro con predominio de envíos horizontales y la apuesta por la seguridad por encima del riesgo. No sufre el Atlético, pero tampoco logra amenazar en busca del segundo, lo que deja la puerta abierta a que luzca la inspiración del Villarreal. Como la mostrada por Pépé, que deja temblando la meta de Oblak al estrellar un violentísimo disparo con el larguero en la falta directa que cierra los primeros 45 minutos.

Tras el entretiempo, Simeone retira del campo a Julián por precaución y da entrada a Sorloth en su lugar. La mera presencia del noruego en el área permite a Nico González, el último en llegar, sumar a su primer partido con el Atlético el estreno como goleador. La fortaleza de Llorente recupera la posesión y el madrileño se embarca en una galopada de 60 metros concluida con un preciso centro hacia el argentino, que se aprovecha de la atención reclamada por Sorloth para sorprender desde segunda línea y doblar la ventaja rojiblanca con un potente cabezazo.

El Metropolitano, ansioso de victorias en una jornada festiva como el día de las peñas, celebra con efusividad cada meritoria acción de sus futbolistas, un buen control, una intensa presión, un acertado despeje... una colección de ovaciones en la que sale muy bien parado Griezmann, acertado con el balón en los pies y sacrificado en labores defensivas. Trata Marcelino de cambiar el guion con un triple cambio en el que Thomas abandona el terreno de juego bajo una sonora pitada en el regreso a la que su casa.

Ni se inmuta el Atlético, que demuestra una fiabilidad para defender su renta y alejar cualquier posible peligro del Villarreal desconocida hasta la fecha en esta temporada. Se suma Lenglet a la fiesta goleadora, aunque Munuera Montoro se percata de un empujón previo a Renato Veiga y anula el tanto entre la ostensibles protestas desde el banquillo de Simeone. Todo son buenas noticias para los rojiblancos, a excepción de la lesión de un Hancko que apenas dura seis minutos en el césped. Las sustituciones del eslovaco y de Julián, únicas adversidades en la balsámica primera victoria de la temporada del Atlético.