Fútbol
Atlético - Villarreal, estadísticas del partido
la Liga
Todos los números y datos del encuentro de la Liga hoy entre Atlético - Villarreal, de la jornada 4
ATMEntrenador:
Diego Simeone4-4-2
13
1424153
208623
79
1
1581223
17161020
199
VILEntrenador:
Marcelino García4-4-2
Estadísticas
61.9%ATM
38.1%VIL
1 Goles 0
1 Remates a puerta 1
3 Remates fuera 3
0 Remates al palo 1
4 Asistencias 1
1 Asistencias de gol 0
7 Faltas cometidas 6
6 Faltas recibidas 7
1 Tarjetas amarillas 1
0 Tarjetas rojas 0
348 Pases correctos 200
40 Pases fallados 37
0 Fueras de juego 0
1 Paradas 0
4 Corners 1
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
