Atlético
  • P. Barrios (8')
1
0
2ª parte
Villarreal
LaLiga EA Sports. Jornada 4 Sábado 13/09 21:00h. Árbitro José Luis Munuera Montero. Estadio Wanda Metropolitano. Canal Movistar LaLiga

Fútbol

Atlético - Villarreal, estadísticas del partido

la Liga

Todos los números y datos del encuentro de la Liga hoy entre Atlético - Villarreal, de la jornada 4

Atlético

ATM

Entrenador:
Diego Simeone4-4-2
  1. Oblak
    Portero    13
  2. M. Llorente
    Defensa    14
  3. Le Normand
    Defensa    24
  4. Lenglet
    Defensa    15
  5. Matteo Ruggeri
    Defensa    3
  6. Giuliano Simeone
    Centrocampista    20
  7. P. Barrios
    Centrocampista    8
  8. Koke
    Centrocampista    6
  9. Nico González
    Centrocampista    23
  10. Griezmann
    Delantero    7
  11. Sörloth
    Sustituto    9
Villarreal

VIL

Entrenador:
Marcelino García4-4-2
  1. 1Luiz Lúcio Reis Júnior
    Portero
  2. 15S. Mouriño
    Defensa
  3. 8Foyth
    Defensa
  4. 12Renato Palma Veiga
    Defensa
  5. 23Sergi Cardona
    Defensa
  6. 17Tajon Buchanan
    Centrocampista
  7. 16Thomas Partey
    Centrocampista
  8. 10Parejo
    Centrocampista
  9. 20Alberto Moleiro
    Centrocampista
  10. 19Nicolas Pépé
    Delantero
  11. 9Georges Mikautadze
    Delantero
Estadísticas
61.9%AtléticoATM
38.1%VILVillarreal
1 Goles 0
1 Remates a puerta 1
3 Remates fuera 3
0 Remates al palo 1
4 Asistencias 1
1 Asistencias de gol 0
7 Faltas cometidas 6
6 Faltas recibidas 7
1 Tarjetas amarillas 1
0 Tarjetas rojas 0
348 Pases correctos 200
40 Pases fallados 37
0 Fueras de juego 0
1 Paradas 0
4 Corners 1
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0

