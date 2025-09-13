Mbappé es mejor que Gil Manzano

El Madrid de Xabi Alonso es un asunto muy serio. Tras parón de selecciones y jugando en Anoeta más de una hora con un jugador menos por la 'increíble' roja a Huijsen, como escenificó el propio técnico blanco, el Madrid salió de San Sebastián con ... hechuras de equipo llamado a cosas importantes. Imposible no pensar así con un Mbappé en modo estrella del rock. Fue una exhibición del francés, otra más. Cuatro goles en cuatro partidos de Liga, y acciones de futbolista absolutamente inalcanzable para el resto de los mortales.

Real Sociedad 1-2 Real Madrid Jornada 4 de la Liga Real Sociedad: Remiro; Elustondo (Aramburu, min.57), Zubeldia, Caleta-Car, Sergio Gómez; Gorrotxategi (Karrikaburu, min.78), Goti (Soler, min.57), Marín (Zakharyan, min.66); Guedes (Kubo, min.66), Oyarzabal y Barrenetxea.

El show comenzó en el 2. Gol anulado a Güler tras una acción de Mbappé en la que salvó la salida de Remiro, levantó la cabeza y vio al turco en la posición idónea para llevar el balón a la red. Tanto anulado por otro de esos milimétricos fueras de juego de Kylian en los que el famoso frame, de competencia humana, no automática, sale cruz. Quizás un día salga cara. Bueno, quizás no.

El francés, enrabietado, se desfogó con Gil Manzano, pero no perdió de vista el rumbo. En el 12, olió un error de Mikel Goti en una entrega hacia atrás para Zubeldia, y luego superó al central vasco y, también, a Caleta-Car, con tres zancadas con aroma a Usain Bolt. Imparable hacia Remiro, al que fusiló con el interior de su pie derecho. Más fuerza que colocación, pero eso también vale.

Tres minutos después, el francés recibió un pase de Vini, encargó una cintura nueva para Elustondo y estrelló su disparo en la madera. No había manera de detener a Mbappé. Ni al Madrid, que también en el juego aéreo pasaba por encima de la Real. Remiro dignificó su camiseta de Arconada con una mano sublime a un remate de cabeza de Militao. Bueno, una doble mano. La primera, en el 25. La segunda en el 30, en un córner botado por Güler que también cabeceó el brasileño.

Como los donostiarras no sabían cómo frenar a los blancos, llegó Gil Manzano y decidió emparejar un partido que iba camino de goleada visitante. El extremeño, el de aquellos tres penaltis de Mestalla en 2020 contra del Madrid, mismo escenario en el que en 2023 pitó el final un segundo antes de que Bellingham marcara el gol de la victoria, volvió a liársela al Madrid.

Expulsión de Huijsen

En el 32, roja a Huijsen. Un balón en largo a Oyarzabal acabó con un agarrón del central al ariete, diez metros por delante de la línea divisoria y escorados hacia la derecha. A su lado tenía a Militao, la portería estaba a 45 metros y Oyarzabal no tenía el balón controlado, pero todo eso le dio igual a Gil Manzano. Y al VAR. 'Increíble, increíble' decía Xabi mientras abría y cerraba los brazos. Se llevó la amarilla del extremeño.

En tres jornadas y media, el nuevo CTA ha validado un gol ilegal del Barça en Mallorca, otro del Atlético en Vitoria y se ha sacado de la manga una expulsión del Madrid en Anoeta. Si no te gusta limpiar, cambia el polvo de lugar. RMTV tiene trabajo.

Xabi bajó a Tchouameni al centro de la defensa y esperó al descanso para valorar algún cambio, con la esperanza de llegar hasta ahí con ese 0-1, pero se encontró con la grata sorpresa de doblar la ventaja. En el 44, Mbappé volvió a mandar al sastre a Elustondo, en un duelo pegado a la línea de fondo que finiquitó Kylian asistiendo a Güler para que el turco, con la puntera, hiciera el 0-2. A veces, buscando cobre encuentras oro. Y eso le ha pasado al Madrid con este Arda reconvertido al centro del campo.

Dos goles de ventaja, pero un jugador menos y todavía 45 minutos. Alonso mejor que nadie sabía lo que le iba a esperar en la segunda mitad en Anoeta. Por eso, Valverde dejó en la segunda mitad a Brahim en el banquillo, pero el cambio no funcionó.

La Real sometió a un Madrid perdido sin Tchouameni en el centro del campo, con Vini y Arda fundidos y Valverde algo desubicado en ese costado derecho al que le mandó Alonso. En el 50, un rechace de Aurélien golpeó en los dos palos de Courtois. Se salvó de milagro el Madrid, pero no así en el 55. Penalti del Nuevo Testamento. Carvajal intercepta un centro con su mano derecha y Gil Manzano señala los once metros. Ya solo se puede defender con los brazos anudados.

Lo anotó Oyarzabal, que después tuvo dos manos a mano para lograr la igualada, pero en ambos Courtois se hizo grande. El belga, y las entradas de Fran García y Asencio, asentaron al Madrid y frenaron el ímpetu de una Real que no impide el pleno de Xabi, cuatro de cuatro, en otra exhibición de Kylian. Mbappé es mejor que Gil Manzano.