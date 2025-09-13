Koke y Griezmann, solución ante la necesidad: «Era un partido para ellos, para su jerarquía, calidad y templanza»

Se trata todavía de la cuarta jornada de Liga y septiembre aún no ha alcanzado su ecuador, pero el Atlético de Madrid afrontaba su partido con el Villarreal con muchas urgencias. No queda encauzada la situación clasificatoria de los rojiblancos de un plumazo, pero la versión mostrada para tumbar al Villarreal invita al optimismo al comienzo del exigente tramo de temporada que se avecina al conjunto colchonero.

Un triunfo que supone un alivio para Simeone ante la necesidad que tenía el equipo de sumar tres puntos. «El equipo jugó y entendió muy bien el partido. No hubo esa ansiedad, ese compromiso, ese apuro que el ambiente había generado», sostuvo el técnico argentino, que sustituyó su habitual carrera hacia los vestuarios al final del encuentro por una excursión hacia el césped para celebrar. «No era un día más. Me pareció acercarme y disfrutar de ese espacio pequeño que teníamos hasta mañana a las 10 que empezamos a pensar en Liverpool».

A excepción de las molestias experimentadas por Julián Álvarez, Le Normand y Hancko, que les impidieron terminar el partido y de las que tendrán más información este domingo, fue una noche plagada de buenas noticias en el Metropolitano. Entre ellas, el debut con gol de Nico González. «Hicimos un gran esfuerzo para que venga, el club ha trabajado fuerte para contar con él. Hoy nos devolvió un poco de lo que esperamos de él, trabajo, goles, recorrido...», analizó Simeone sobre el último de sus ocho cromos nuevos.

En la parte contraria se encuentran Koke y Griezmann, dos leyendas del club que disputaron todo el partido ante el Villarreal y cuajaron dos buenas actuaciones, para celebración y emoción del entrenador rojiblanco. «Cuando hablo de ellos me viene emoción porque son la historia viva del Atlético de Madrid. Están en el grupo sabiendo el lugar que van a ocupar. Hoy les tocaba jugar porque era un partido para ellos, para su jerarquía, calidad, templanza. Los necesitamos. ¿Cuándo? Cuando el equipo lo necesite», sentenció.