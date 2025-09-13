Suscribete a
  • P. Barrios (8')
1
0
2ª parte
Villarreal
Villarreal

LaLiga EA Sports. Jornada 4 Sábado 13/09 21:00h. Árbitro José Luis Munuera Montero. Estadio Wanda Metropolitano. Canal Movistar LaLiga

Fútbol

Atlético - Villarreal en directo hoy: partido de la Liga, jornada 4

LaLiga

Sigue en directo el Atlético -Villarreal, partido de la Liga hoy, 13 de septiembre

Atlético - Villarreal en directo hoy: partido de la Liga, jornada 4

49'Icono
Remate rechazado de Alberto Moleiro (Villarreal) remate con la derecha desde fuera del área.
48'Icono
Falta de Nico González (Atlético de Madrid).
48'Icono
Tajon Buchanan (Villarreal) ha recibido una falta en la banda derecha.
Icono
Empieza segunda parte Atlético de Madrid 1, Villarreal 0.

45'Icono
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Alexander Sørloth sustituyendo a Julián Alvarez.
45'+2'Icono
Final primera parte, Atlético de Madrid 1, Villarreal 0.
45'+2'Icono
Remate parado alto y por el centro de la portería. Sergi Cardona (Villarreal) remate con la derecha desde el centro del área.
45'+1'
Nicolas Pépé (Villarreal) remata poste, remate con la izquierda desde fuera del área de libre directo.

45'
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
45'Icono
Falta de Clément Lenglet (Atlético de Madrid).
45'Icono
Tajon Buchanan (Villarreal) ha recibido una falta en campo contrario.
44'Icono
Falta de Julián Alvarez (Atlético de Madrid).

44'Icono
Dani Parejo (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
42'Icono
Pablo Barrios (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
42'Icono
Falta de Thomas Partey (Villarreal).
40'Icono
Koke (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.

40'Icono
Falta de Thomas Partey (Villarreal).
37'Icono
Corner,Villarreal. Corner cometido por Clément Lenglet.
36'Icono
Falta de Clément Lenglet (Atlético de Madrid).
36'Icono
Nicolas Pépé (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

34'Icono
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Santiago Mouriño.
33'Icono
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Juan Foyth.
33'Icono
Koke (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
33'Icono
Falta de Georges Mikautadze (Villarreal).

32'Icono
Julián Alvarez (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
31'Icono
Falta de Julián Alvarez (Atlético de Madrid).
31'Icono
Georges Mikautadze (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
31'Icono
Remate rechazado de Koke (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Pablo Barrios.

31'Icono
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Sergi Cardona.
30'Icono
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Santiago Mouriño.
28'
Se reanuda el partido.
28'
El juego está detenido debido a una lesión Marcos Llorente (Atlético de Madrid).

24'Icono
Dani Parejo (Villarreal) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
24'Icono
Koke (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
24'Icono
Falta de Dani Parejo (Villarreal).
22'Icono
Remate fallado por Alberto Moleiro (Villarreal) remate con la izquierda desde el centro del área.

19'Icono
Falta de Nico González (Atlético de Madrid).
19'Icono
Santiago Mouriño (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
15'Icono
Remate fallado por Alberto Moleiro (Villarreal) remate con la derecha desde el centro del área.
15'Icono
Falta de Clément Lenglet (Atlético de Madrid).

15'Icono
Nicolas Pépé (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
14'Icono
Remate fallado por Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
9'Icono
¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Villarreal 0. Pablo Barrios (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.
8'Icono
Remate fallado por Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área.

6'Icono
Remate fallado por Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto de libre directo.
5'Icono
Robin Le Normand (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
5'Icono
Falta de Dani Parejo (Villarreal).
3'Icono
Falta de Sergi Cardona (Villarreal).

2'Icono
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Icono
Empieza primera parte.
Icono
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

