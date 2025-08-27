Suscribete a
Caminar erguidos: la historia de un hueso que giró y cambió nuestra especie

Un estudio publicado en 'Nature' desvela que la cadera sufrió dos adaptaciones progresivas que nos permitieron ponernos de pie y poder recorrer largas distancias

¿Por qué el parto humano es tan doloroso?

La evolución de la pelvis humana en el tiempo y el espacio
Behnoush Hajian
Patricia Biosca

Para nosotros, caminar y correr sobre nuestros pies es algo relativamente sencillo. No es lo mismo para los primates: pueden mantenerse erguidos e incluso hacer conatos de 'carreras', pero no es su posición natural y son incapaces de recorrer grandes distancias. Lo que nos distingue, ... la clave de nuestro bipedalismo está en la forma de la pelvis humana. Más que cualquier otra parte de nuestro cuerpo inferior, se ha transformado radicalmente a lo largo de millones de años para permitirnos lo que, visto desde fuera, es una rareza evolutiva: caminar sobre dos piernas.

