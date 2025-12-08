Suscribete a
El bebé que sobrevivió gracias a la edición genética o la nueva IA china, entre los diez personajes científicos del año de 'Nature'

La prestigiosa revista científica publica su particular ranking de personas que más han influido en el desarrollo científico

EE.UU. crea la IA, China la copia y Europa se limita a regularla

Este precioso bebé había nacido con una enfermedad ultrarara que le abocaba a la muerte
José Manuel Nieves

Madrid

Desde lo más profundo del océano hasta los confines del Universo. Desde la reescritura de nuestro ADN a la última revolución china de la Inteligencia Artificial. La revista 'Nature' acaba de publicar su tradicional lista de las diez personas más relevantes del año en los ... diversos campos de la ciencia. No es una competición, ni tampoco un ranking, sino un 'mapa' que nos permite ver hacia dónde va la humanidad.

