Cristo Hernández, Premio Nacional de Arqueología: «Los neandertales eran innovadores y capaces de adaptarse»

El investigador canario codirige los yacimientos neandertales de El Salt y Abric del Pastor, en Alcoy (Alicante), proyecto ganador del IV Premio Nacional Palarq de Arqueología y Paleontología

El investigador Cristo Hernández Gómez, en el Museo Arqueológico Nacional (MAN) en Madrid
El investigador Cristo Hernández Gómez, en el Museo Arqueológico Nacional (MAN) en Madrid Tania Sieira
Judith de Jorge

En las montañas de Alcoy, en la sierra de Mariola, se ocultan El Salt y Abric del Pastor, dos refugios rocosos que fueron ocupados recurrentemente por neandertales hace entre 80.000 y 45.000 años. Estos yacimientos son fundamentales para entender cómo vivían y por ... qué desaparecieron estas poblaciones, las últimas de la Península Ibérica antes de la llegada de los humanos modernos a Eurasia. Ese es el objetivo de 'Alrededor del tiempo', un proyecto interdisciplinar de décadas que ha sido distinguido con el IV Premio Nacional Palarq de Arqueología y Paleontología, dotado con 80.000 euros y el más importante de esta disciplina en España.

