Sudáfrica, la 'cuna olvidada': hallan el ADN que cambió la historia de la Humanidad

Un nuevo estudio genético confirma que un grupo de humanos como nosotros vivió en un aislamiento casi total durante cientos de miles de años, perfeccionando las herramientas genéticas que hicieron de nuestra especie lo que es hoy

Helena Malmström investigadora de la Universidad de Uppsala, muestrea el ADN en un laboratorio 'limpio' portátil Alexandra Coutinho
Helena Malmström investigadora de la Universidad de Uppsala, muestrea el ADN en un laboratorio 'limpio' portátil Alexandra Coutinho
Hasta hace poco tiempo, la teoría oficial era que Homo sapiens, nuestra especie, evolucionó en el este de África hace alrededor de 200.000 años, y que desde ahí se extendió después al resto del mundo. Una idea simple, lineal y, de algún modo, reconfortante. ... Pero en los últimos años, nuevos hallazgos en lugares tan distantes de Etiopía como Marruecos o Sudáfrica, están demostrando que no todo fue tan sencillo. Y que los primeros Homo sapiens ya existían, en distintas regiones del continente africano, hace más de 300.000 años.

