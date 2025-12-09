Suscribete a
El general chavista preso en EE.UU. delata a Delcy como el verdadero poder del chavismo

Cuando el veneno aprendió a sonreír

ciencia por serendipia

Cómo el bótox, el tóxico mortal hallado en las salchichas y otros embutidos, se convirtió por casualidad en el tratamiento estético más solicitado

Cuando una piedra se partió y cambió para siempre la historia de la humanidad

Una joven se somete a un tratamiento estético
Pedro Gargantilla

Durante el invierno de 1820, en una pequeña taberna de Württemberg, un grupo de músicos locales compartía una cena sencilla de embutidos caseros. Aquella velada, que debía acabar entre risas y brindis, marcó el inicio de una de las historias más extrañas de la medicina ... moderna. Días después varios comensales enfermaban con síntomas desconcertantes: visión doble, dificultad para hablar, músculos paralizados, respiración entrecortada. No era peste ni cólera, sino un misterioso «veneno de las salchichas» que convertía el cuerpo en un organismo prisionero de sí mismo.

