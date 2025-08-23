Suscribete a
ABC Premium

Estos son los mejores candidatos para encontrar civilizaciones extraterrestres

Si nuestras señales llegan hasta ellos, las suyas también pueden llegar hasta nosotros. Un nuevo estudio ofrece una 'hoja de ruta' con los mejores lugares para buscar alienígenas inteligentes

Los extraterrestres no nos llaman porque... no ven signos de inteligencia en la Tierra

Nuestras comunicaciones con los rover y sondas en Marte superan el planeta y pueden ser captadas por una civilización cuyo mundo también esté alineado con nosotros
Nuestras comunicaciones con los rover y sondas en Marte superan el planeta y pueden ser captadas por una civilización cuyo mundo también esté alineado con nosotros Zayna Sheikh
José Manuel Nieves

José Manuel Nieves

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En un nuevo esfuerzo por descubrir algún signo de inteligencia fuera de la Tierra, un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Pennsylvania y el Jet Propulsion Laboratory de la NASA ha optado por un enfoque completamente nuevo, y en lugar de buscar ... firmas biológicas o tecnológicas que delaten la presencia de una civilización alienígena, han preferido llevar a cabo un curioso ejercicio de 'introspección'.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app