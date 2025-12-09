Suscribete a
ABC Premium
Última hora
El general chavista preso en EE.UU. delata a Delcy como el verdadero poder del chavismo

El invento que sube y baja: la reñida historia detrás del invento de la escalera mecánica

Grandes rivalidades de la ciencia

Aunque ahora forma parte natural de nuestras vidas, protagonizó toda una escalada de rivalidad y lucha por patentes

La batalla por la gravedad que sacudió la ciencia: Newton vs Hooke

En 1896, el ingeniero Jesse W. Reno llevó su 'Ascensor de Cinta Transportadora Infinita' patentado (aunque él lo llamaba 'ascensor inclinado') al Old Iron Pier de Coney Island
En 1896, el ingeniero Jesse W. Reno llevó su 'Ascensor de Cinta Transportadora Infinita' patentado (aunque él lo llamaba 'ascensor inclinado') al Old Iron Pier de Coney Island Archivo
Pedro Gargantilla

Pedro Gargantilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La escalera mecánica es uno de esos inventos que parece tan natural que casi olvidamos que alguien tuvo que imaginarla, diseñarla y, sobre todo, pelear por su paternidad. Y como en las mejores historias, la escalera mecánica tiene más de un padre y esos ... padres no siempre se llevaron bien. La batalla por quién inventó realmente la escalera mecánica es una comedia de errores, ego, patentes y sueños rotos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app