Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Jennifer Lawrence, premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián

Los pulgares y el cerebro evolucionaron juntos para hacernos inteligentes

Un nuevo estudio establece que, en todos los primates, la longitud del pulgar está íntimamente relacionada con el tamaño del cerebro. Ambas cosas evolucionaron juntas y dieron origen a la inteligencia

El cerebro humano encogió hace 3.000 años, ¿por qué?

En la imagen un bebé usa el agarre de pinza para coger un objeto pequeño
En la imagen un bebé usa el agarre de pinza para coger un objeto pequeño Archivo
José Manuel Nieves

José Manuel Nieves

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Dime la longitud de tu pulgar, y te diré el tamaño de tu... cerebro. Pulgares más largos implican cerebros más grandes, y eso vale para todos los primates, desde los lémures hasta los humanos. El hallazgo, llevado a cabo por un grupo de investigadores dirigido ... por Joanna Baker, de la Universidad de Reading, en Inglaterra, y recién publicado en 'Communications Biology', es la primera evidencia directa de que la destreza manual y la evolución cerebral están íntimamente conectadas en todo nuestro linaje. Aunque no de la forma que creíamos hasta ahora.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app