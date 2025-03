Personas altamente sensibles (PAS): cómo saber si eres una de ellas

Una de cada cuatro personas tiene características de PAS (persona altamente sensible) y lo más probable es que la tengas más cerca de lo que crees o incluso, por qué no, tal vez la veas cada mañana en el espejo. Sin embargo, no es algo de lo que haya que preocuparse, sino que más bien habría que ocuparse de ello pues, como aclara la psicóloga Rocío García Torres, especializada en bienestar emocional y gestión del estrés y profesora en la Universidad Villanueva, un PAS no es alguien con un diagnóstico, una disfunción o una alteración, simplemente tiene mayor sensibilidad al procesamiento sensorial. Y esto es algo que, según aclara la experta, requiere un trabajo desde el autoconocimiento. «El éxito se logra cuando uno redefine la sensibilidad a su favor, aceptando ser como es, conociendo sus características, fortalezas y debilidades, y adaptándose a ellas», aclara.

En general suelen ser personas que que necesitan más tiempo para adaptarse a los cambios. Y esto se debe, como revela la psicóloga, a que tienen una mayor reactividad emocional. Esto quiere decir que suelen reaccionar emocionalmente y con mayor intensidad que otras personas ante el mismo estímulo, lo que puede llevar a que se descompensen con más facilidad. Esto hace que sean personas más sensibles al dolor, tanto físico como emocional, y que puedan tener dificultades para sobrellevar ciertos estímulos como por ejemplo los olores, debido a la mayor sensibilidad a las sutilezas. Pero además esto también les puede llegar a producir ciertas dificultades en el ámbito social, pues son muy sensibles a las críticas.

Otro aspecto destacado de la personalidad de los PAS es que procesan la información en mayor profundidad y les hace mucho daño la sobreestimulación o la saturación sensorial. Lo que les define, en resumen, es esa intensa emocionalidad y reactividad emocional.

En cuanto a la necesidad de soledad de las personas altamente sensibles pueden darse dos vertientes. O bien pueden necesitar estar solos para evitar esa estimulación excesiva que les genera rechazo o bien pueden intentar evitar la soledad para delegar en otro la capacidad para regularles, contenerles y calmarles. Por lo general, se sienten mejor en grupos pequeños y suelen buscar vínculos significativos y duraderos, no se manejan bien en la superficialidad y buscan conversaciones profundas.

Ventajas de ser PAS

Según asegura la psicóloga y profesora de la Universidad Villanueva los PAS son personas muy intuitivas. Y esa sensibilidad hace que estén alerta y que detecten con mayor facilidad cosas que a otros les pueden pasar desapercibidas. También suelen ser muy empáticas y lo cierto es que esa empatía puede darles muchas alegrías si saben reconducir esa sensibilidad, según revela la psicóloga, pues eso les permite ayudar a personas gracias a esa habilidad para detectar, por ejemplo, cuando alguien no está bien.

Su capacidad para empatizar les puede llevar a identificarse con un perfil de «salvadores», a interesarse por los temas de desarrollo personal (tanto propio como ajeno), a rechazar la violencia y a amar la naturaleza e incluso pueden sentirse interesados por profesiones sanitarias o artísticas.

Igualmente es un aspecto destacado que suelen tener un alto sistema de valores y convicciones. Así, es habitual que defiendan sus creencias y que se interesen por los más débiles o los más vulnerables. También es característica su forma de cuestionarse el sentido de la vida y la muerte (¿para qué estoy aquí?, ¿qué voy a dejar cuando me vaya?, ¿por qué estoy haciendo esto?, etc.) ya que suelen tener una capacidad de pensamiento de gran riqueza.

Inconvenientes de ser PAS

Esa hiper vigilancia, esa alerta constante y esa capacidad para detectar lo más pequeño puede llevarles en algún momento a somatizar. Pueden sentir dolor por no encajar, por ser diferentes, por no ser más sencillos y por su dificultado para conectar con las personas que no ven la vida como ellos.

También pueden tener dificultades para encajar las críticas, pues los gestos negativos pueden hacer que se reactiven emocionalmente. Suelen agobiarse con facilidad ante la multitarea o multitasking, ya que este tipo de situaciones puede suponer para ellos una acumulación elevada de estímulos que pueden resultar difíciles de gestionar.

No debe confundirse con... Los PAS suelen tener una personalidad de base con rasgos neuróticos y pueden llegar a descompensarse emocionalmente con pocos estímulos, de ahí que algunos de ellos puedan llegar a ser calificados como «neuróticos». Sin embargo, como explica la psicóloga, el neuroticismo es un rasgo de la personalidad que aunque popularmente tenga «mala fama» no tiene por qué ser algo negativo ya que tiene las ventajas citadas anteriormente (intuición, empatía, valores y creencias, defensa de los débiles...). Otros rasgos con los que puede confundirse es con la infantilización, la inmadurez o poca tolerancia a la frustración.

Cómo saber quién es un PAS

El primer paso para detectar a un PAS sería hacer una revisión de vida, es decir, plantearse cuestiones como «qué me ha llevado a ser como soy» o «qué me ha hecho ser tan sensible», de modo que esa persona pueda buscar un porqué más allá de su biología y examine cómo su vida y sus circunstancias le han podido hacer más sensibles.

Y en este punto, como aconseja la experta, es esencial el autoconocimiento y la terapia, ya que esta última puede ayudar a poner nombre a las cosas. Hablar, entender lo que les pasa y leer publicaciones especializadas puede ser útil. En este sentido, Rocío García aconseja la lectura del libro 'No soy yo', de la psiquiatra Anabel González, así como la realización de test de personalidad que hayan sido avalados por un profesional.

En cuanto a la posibilidad de detectar si uno mismo es una persona altamente sensible, habría que apelar a la introspección ya que, según revela la experta, es necesario estar dispuesto a centrarse en uno mismo y atender a qué cantidad y tipos de estimulación nos generan una respuesta o nos desregulan. No es necesario llevar a cabo un test de personalidad o ser diagnosticado en terapia, ya que el autoconocimiento conlleva estar conectado con uno mismo y saber qué cosas nos hacen bien o mal, sin necesidad de una evaluación psicológica. «De esta forma, favoreciendo la atención a nuestras respuestas emocionales, podemos identificar cuándo una cantidad baja de estímulo genera una desestabilización elevada«, explica.

También es importante señalar que esta desestabilización se puede dar tanto en respuestas negativas como positivas. En definitiva, podemos detectar una alta sensibilidad al evaluar cómo un estímulo, que para otra persona puede ser neutro, nos puede llegar a generar un estado emocional elevado.

Cómo debo actuar si alguien cercano es PAS

Los errores que se pueden cometer al interactuar con una persona altamente sensible tienen que ver con una falta de tacto o falta de sensibilidad, especialmente si viene de ese tipo de personas que creen que pueden decir lo que piensan sin filtros o sin ser conscientes del impacto de lo que dicen, denotando así falta de empatía.

Los PAS pueden tener, en ocasiones, falta de confianza en sí mismos y suelen compararse mucho al percibirse diferentes, lo que puede llevarles a la timidez o incluso al aislamiento. Por eso a la hora de interactuar con ellos la psicóloga explica que conviene animarles a participar, incluirles en las conversaciones y en las dinámicas, darles valor y validar sus opiniones.

Otro aspecto que puede darse es que tiendan al pensamiento dicotómico, es decir, al «todo o nada» y a las creencias irracionales y a sesgos cognitivos que, si resultan limitantes en su vida cotidiana deberían ser trabajados en una terapia, según aconseja la psicóloga.

También suelen tener dificultades para confiar, por lo que son personas a las que hay que hacerles sentir seguros, tranquilos, acompañándoles con delicadez pero no como si fueran de cristal, pues en realidad no son personas frágiles sino más bien fuertes.

A la hora de relacionarse en pareja conviene tener en cuenta que los PAS pueden tener problemas para poner límites, ser asertivos y afrontar nuevas experiencias y situaciones desconocidas; por lo que su relación sentimental idónea será aquella que se produzca con una persona cuyo índice de sensibilidad sea alto y con unas características similares. «Un PAS tiene que estar con alguien sensible, no con alguien que sea tosco, muy directo o poco profundo. Idealmente, se tratará de una persona que favorezca que el sujeto PAS sea asertivo y pueda hablar con libertad y con valentía. Las parejas de los PAS deberían ayudarles a que tomen decisiones, a que tengan voz y voto y a que sean tenidos en cuenta», aclara.

