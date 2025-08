La importancia de pasar tiempo en casa: esto dice la psicología

Hay un término medio entre estar en casa y pasar tiempo fuera. Sin embargo, somos muchos los que nos quejamos por las escasas horas que estamos en nuestro hogar en el día a día. Si salimos por la mañana, pongamos que a las 8h, ... y volvemos a las 18:30h o 19:00h -con un poco de suerte- prácticamente solo nos da tiempo a ducharnos, descansar un ratito para ver una peli o una serie, cenar e irnos a dormir. Y a veces alguno de estos planes se caen de la ecuación...

Por supuesto, cada uno tiene su rutina y habrá quien piense que con este horario mencionado le parece suficiente tiempo en su casa, pero lo cierto es que, a ojos de la psicología, son pocas horas de disfrute en un lugar en el que deberíamos pasar mucho más rato.

Un lugar para recargar pilas

Tal como indica Cristina Martínez, psicóloga especialista en bienestar y gestión de tiempo, nuestro hogar debería ser un lugar que nos recargue, que nos dé paz, nuestro templo y nuestro lugar favorito: «En un mundo tan acelerado, pasar tiempo en casa, sin prisa y sin exigencias, es una forma de autocuidado. Y el autocuidado es bienestar. Nos ayuda a bajar el nivel de estrés, reconectar con nosotros mismos y con quienes convivimos. No es tiempo perdido: es tiempo invertido en nuestro bienestar emocional y mental».

No obstante, el tiempo es uno de los recursos más democráticos que existe porque todos tenemos las mismas 24 horas al día. La diferencia está en cómo las gestionamos y a qué le damos prioridad. Dice Cristina Martínez que muchas veces decimos 'no tengo tiempo', cuando en realidad queremos decir 'eso no es una prioridad para mí ahora' o 'sé que es importante, pero me da pereza'. «Tomar conciencia de esto nos permite revisar qué estamos priorizando y si eso realmente está alineado con nuestros valores, nuestras necesidades y con el tipo de vida que queremos construir, es decir, si eso nos acerca o nos aleja de donde queremos estar y como queremos vivir», señala.

Cómo gestionar el tiempo

Asimismo, ¿cuántas veces maldecimos tener solo 24 horas al día? Sentimos que no nos cunde todo lo que nos gustaría e incluso nos comparamos con los demás, como si ellos contasen con más horas...

Según datos de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés, el 76% de la población afirma sentirse estresada por la falta de tiempo. En este contexto, la psicóloga Cristina Martínez, especialista en bienestar emocional y gestión del tiempo que el es el recurso más valioso y, sin embargo, es una de las grandes causas de malestar tanto por la falta de este como por no poder controlarlo.

«Lo primero que hay que hacer es aprender a diferenciar entre lo urgente y lo importante. Muchas personas viven apagando fuegos, y eso desgasta. Necesitamos organizar nuestros días con intención, dejando espacio para tareas clave, pero también para pausas y autocuidado», recalca. Además, simplificar, delegar y vivir en espacios que nos lo pongan fácil, como hogares flexibles y funcionales como los de Be Casa, puede marcar una gran diferencia. La productividad no es hacer muchas cosas, sino hacer las que realmente importan.

Por ello, la experta ha acercado seis claves para cuidarlo y cuidarnos, entre las que se encuentran los espacios facilitadores:

1. Usar una agenda como si fuera tu segunda mente: apuntar libera la mente y reduce el estrés. Planifica tu semana con tiempo para ti, no solo tareas laborales.

2. Priorizar de verdad: no todo lo urgente es importante. Organizar las tareas según importancia, no solo por urgencia, para evitar perder tiempo en cosas que no suman.

3. Planificar realista, no idealista: no hacer en un día lo que requiere tres. Dejar huecos entre tareas y valorar lo que sí conseguimos.

4. Agrupar tareas en bloques de tiempo: dedicar bloques del día a tareas similares sin interrupciones. Trabajar con más foco y menos desgaste.

5. Aplicar la regla del 80/20: el 20% de nuestras acciones genera el 80% de los resultados. Detectar ese pequeño grupo de tareas clave y priorizarlas.

6. Rodearse de un entorno que facilite la vida: nuestro entorno influye en cómo usamos nuestro tiempo. Vivir en un espacio que ahorra gestiones y desplazamientos te cuida.

Y es que como señala la psicóloga, «aprender a gestionar el tiempo no es solo una cuestión de organización: es una forma de vivir con más presencia y bienestar. Se trata de parar el piloto automático y recuperar el control de nuestro día a día».

Desde el punto de vista psicológico, el entorno tiene un impacto enorme en nuestro bienestar emocional, en nuestra capacidad de concentración y en cómo gestionamos el tiempo y el estrés. Sin embargo, pocas veces lo tenemos en cuenta cuando hablamos de productividad o equilibrio. Nos centramos en lo que hacemos, pero no tanto en dónde lo hacemos.

«Un espacio facilitador es aquel que no solo cubre nuestras necesidades básicas, sino que reduce la carga mental, anticipa soluciones y se adapta a nuestros ritmos. Y Be Casa está pensado con esa lógica: la de simplificar, aliviar y sostener», recuerda Cristina Martínez.

Con 'El tiempo que queremos tener', Be Casa consolida su propósito: crear hogares que se adaptan a las personas y no al revés, lugares donde se pueda parar, respirar y vivir a tu manera.