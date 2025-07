Test de personalidad: 10 preguntas para descubrir si eres una persona optimista

¿Qué tal andas de optimismo? Muchas veces caemos en la falsa creencia de que solamente por sonreír o no dar demasiada importancia a los problemas ya nos convierte en una persona positiva, pero no es así del todo.

Cómo encajamos una mala noticia ... nos puede transformar en una persona optimista o pesimista. A veces, sin darnos cuenta, nos dejamos arrastrar por pensamientos negativos, repetitivos, emociones pesadas y una rutina que no nos permite conectar con lo que realmente nos impulsa: nuestra energía vital. Tal como decimos, el positivismo no significa sonreír todo el tiempo o negar los problemas; se trata de una actitud interior que nos permite afrontar la vida con confianza, flexibilidad emocional y esperanza. Beatriz Gil Bóveda, psicóloga especializada en autoestima y ceo de Psique Cambio, indica que las personas positivas «suelen tener mejores relaciones, mayor salud mental y física, y más capacidad para sobreponerse a las adversidades y retos de la vida».

Ser una de ellas está en uno mismo. La energía positiva se entrena y, como psicóloga, Beatriz Gil Bóveda ha acompañado a cientos de personas en este proceso de transformación.

¿Cómo es una persona optimista? La experta comenta que:

1. Ven los errores y fracasos como oportunidades de aprendizaje .

2. Poseen una autoestima y autoconfianza altas, se valoran positivamente.

3. Conectan con el momento presente y tienen más recuerdos positivos que negativos sobre el pasado.

4. Antes de tomar decisiones importantes, sopesan ventajas e inconvenientes : «Son realistas», señala la psicóloga. Y es que por mucho optimismo que se pueda tener, hay situaciones en las que no sirve porque la realidad está por delante.

5. Son responsables de sí mismos y son capaces de hacer autocrítica para perdonar (se) y pasar página. Ante las dificultades ponen el control en ellos mismos.

6. Tienen esperanza en que alcanzarán lo que desean, y eso les proporciona energía, entusiasmo e ilusión para perseverar y conseguirlo.

7. Son personas creativas: capaces de dibujar diferentes escenarios y crear posibilidades y medios para lograr sus objetivos.

Test sobre optimismo

Responde con sinceridad a las siguientes afirmaciones. Elige la opción que más se parezca a cómo te sientes o actúas la mayor parte del tiempo:

1. Cuando me enfrento a un problema...

a) Me hundo fácilmente y me cuesta salir.

b) Me desanimo, pero busco soluciones.

c) Me permito sentir, y luego busco el aprendizaje.

2. Por las mañanas, mi nivel de energía suele ser...

a) Bajo, me cuesta activarme.

b) Medio, me despierto poco a poco.

c) Alto, suelo tener ganas de comenzar el día.

3. Mi diálogo interno es principalmente...

a) Crítico y exigente.

b) Realista, aunque a veces duro.

c) Amable, comprensivo y motivador.

4. Cuando me rodeo de otras personas…

a) Me drenan o me generan ansiedad.

b) Algunas me suman, otras me restan.

c) Me inspiran, me aportan y me siento en calma.

5. Mi capacidad para disfrutar de las pequeñas cosas es…

a) Escasa, suelo estar en piloto automático.

b) Media, a veces me detengo y lo valoro.

c) Alta, agradezco incluso los pequeños momentos.

6. Cuando pienso en el futuro…

a) Me genera ansiedad o miedo.

b) Tengo incertidumbre, pero trato de confiar.

c) Me ilusiona y me siento abierta a lo que venga.

7. Al cometer errores…

a) Me castigo y me cuesta perdonarme.

b) Me frustro, pero reflexiono.

c) Los acepto como parte de mi aprendizaje.

8. ¿Sueles agradecer lo que tienes?

a) Muy pocas veces, estoy más centrada en lo que falta.

b) A veces me acuerdo, aunque no lo hago cada día.

c) Sí, practico la gratitud a menudo, incluso en lo pequeño.

9. ¿Cómo te hablas cuando estás triste o decaída?

a) Me reprocho sentirme así.

b) Trato de animarme, aunque me cuesta.

c) Me hablo con ternura y me permito estar como estoy.

10. ¿Te ilusionas con cosas pequeñas (una canción, una charla, un paseo)?

a) No, siento apatía.

b) A veces, depende del día.

c) Sí, disfruto mucho de los pequeños placeres.

Sistema de puntuación

a) = 1 punto

b) = 2 puntos

c) = 3 puntos

• De 10 a 16 puntos: bajo nivel de positividad

Estás atravesando un momento emocionalmente exigente. Es posible que estés atravesando un periodo de estrés, cansancio emocional o físico o simplemente hayas perdido conexión contigo misma. No te preocupes: el primer paso es darte cuenta. Comienza por escuchar tus necesidades y darte permiso para cuidarte con cariño.

• De 17 a 23 puntos: nivel medio de positividad

Estás en un nivel medio de positividad. Tal como dice la psicóloga, tienes recursos internos, pero aún hay bloqueos que te impiden vivir desde tu máximo potencial. Practica la gratitud, el movimiento consciente y reduce la autoexigencia para potenciar tus emociones positivas.

• De 24 a 30 puntos: alta energía positiva

¡Enhorabuena! Tienes una alta energía positiva. Seguramente has trabajado en tu desarrollo personal y emocional. Beatriz Gil Bóveda anima a mantener las rutinas de autocuidado y sigue rodeándote de personas, espacios y hábitos que te fortalezcan positivamente.

Cómo aumentar tu energía positiva

1. Cuida tu diálogo interior

La forma en que te hablas tiene un impacto directo en tu estado anímico. Sustituye frases como «no puedo» por «voy a intentarlo» o «esto es muy difícil» por «puedo aprender de esto».

2. Conecta con el presente

La mente tiende a irse al pasado o anticipar el futuro. Vuelve a tu cuerpo, respira profundo y enfócate en lo que sí está ocurriendo aquí y ahora. La energía positiva nace en el presente.

3. Rodéate de personas luminosas

Dedica tiempo a aquellas personas que te inspiran, te escuchan y te hacen sentir en paz. Los vínculos sanos son una fuente de energía inagotable.

4. Activa tu cuerpo

El movimiento es una poderosa herramienta para subir tu energía. Caminar, bailar, estirarte o practicar yoga te ayuda a liberar tensiones y recuperar tu equilibrio interno.

5. Agradece cada día

La gratitud reprograma el cerebro y activa emociones positivas. Haz el ejercicio de escribir tres cosas por las que te sientes agradecida antes de dormir.

«Tu nivel de positividad no es algo fijo, sino una actitud que puedes entrenar día a día. Ser positiva no es negar la realidad, sino confiar en tu capacidad de adaptarte, crecer y transformar incluso los momentos difíciles», concluye Beatriz Gil Bóveda. Recuerda: cada pensamiento, palabra o gesto que eliges es una semilla que puede nutrir tu energía positiva.