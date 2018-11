Cinco mitos de fitness que debemos desterrar

Sudar mucho significa adelgazar más

Sudar no es equivalente a efectividad

Sudar mucho no es sinónimo de perder peso y adelgazar. El doctor José Antonio Villegas, especialista en medicina del deporte y miembro de Doctoralia.es, explica lo que conlleva en realidad una alta sudoración: “El sudor es el líquido con el que termorregulamos. Se pierde cuando se hace ejercicio en ambientes cálidos y la humedad y el uso de prendas inadecuadas (plásticos) dificultan la eliminación de calor y hacen sudar más. Ese líquido, que es prácticamente agua (y algunos iones como el sodio), hay que reponerlo pronto (horas), bebiendo agua, y, por tanto, lo que dice la báscula al pesarse inmediatamente terminado el ejercicio no es pérdida de peso definitivo ya que se debe reponer inmediatamente”.

Martin Giachetta, experto en fitness de Under Armour, coincide totalmente con el doctor al citar también éste como el primer mito que se debe desterrar con urgencia “porque en realidad lo que se está perdiendo es agua, un agua que vas a necesitar sí o sí porque si no te deshidratarías. Y simplemente con beber vas a recuperar toda el agua perdida, con lo cual eso de perder grasa a través del sudor, ¡nada de nada!”, sentencia.

Solo se queman calorías a partir de la primera media hora

Desde el primer momento tu cuerpo está trabajando

Raro será que si no has practicado deporte alguna vez y lo has comentado con tu grupo de allegados alguno no te haya dicho eso de que “los 30 primeros minutos no sirven para nada, se empieza a quemar a partir de la primera media hora”. Y tú, dependiendo de tu grado de conocimiento y tu capacidad de ser más o menos influenciado, te lo crees. Error. Es un mito completamente falso con el que hay que acabar.

“Por supuesto que con un ejercicio de alta intensidad quemarás más calorías que estando tumbado en casa, pero las calorías se van quemando y nada tiene que ver el tiempo de entrenamiento”, explica Giachetta, que incide en cuál es la verdadera realidad de la que posiblemente partió este mito:

“Sí es cierto que cuando tú empiezas a iniciar un ejercicio estás entrando en calor y significa que quemas menos calorías que el ejercicio duro en sí. Imagínate que vamos a correr 50 minutos, de los primeros 10-15 minutos son un poco más suaves, no puedes salir a realizar un entrenamiento muy duro sin haber entrado en calor previamente. En la entrada de calor posiblemente se quemen menos calorías que cuando lo hacemos con alta intensidad. Lo que no significa que haya entradas de calor que quemen muchas calorías".

Se puede empezar a entrenar sin supervisión

Necesitas saber por dónde comenzar

A diferencia de lo que muchos se creen, el fitness tiene sus riesgos y no es un deporte óptimo para iniciarse por tu cuenta. Cada persona tiene unas circunstancias y unas características únicas, y muy pocos tienen los conocimientos para entrenar por libre. Por eso, en el mundo del fitness es tan importante empezar a entrenar de la mano de un experto que analice todos los factores, diseñe el plan de trabajo personalizado y esté presente en todo momento durante el entreno. Hay que acabar con el mito de que cualquier tabla de entrenamiento que encuentres por ahí es válida o que incluso, ahora que están tan de moda los gimnasios ‘low-cost’, puedas ir a una sala a entrenar por tu cuenta.

Esto suele conllevar graves consecuencias como explica el doctor Villegas: “el problema frecuente en los que inician el ejercicio o van a gimnasios por su cuenta, es que los ejercicios los realizan siguiendo una técnica inadecuada. Es relativamente frecuente y muy desafortunado, que te encuentres con personas a las que su médico de cabecera o especialista la recomienda ejercicio y se inscriben en un gimnasio y siguen rutinas generales. Mueven las máquinas sin supervisión individualizada y al final abandonan porque se les producen lesiones menores típicamente de sobrecarga”.

Los resultados se ven de un día para otro

Los resultados requieren constancia y trabajo

No existen los milagros ni con la alimentación ni con los planes de entrenamiento. Estamos desbordados por este tipo de informaciones que nos aseguran rendimiento a corto plazo si consumimos un producto determinado o seguimos un plan de trabajo sorprendentemente corto. “Todo lo que se venda que como milagro es una mentira. Los milagros no existen y menos en el cuerpo humano. Nadie recomienda hacer milagros en el mundo del fitness porque todo tendría un coste de salud”, afirma tajante el experto en fitness de Under Armour.

Pero no solamente tienen la culpa del mito de los milagros aquellos que buscan vender un determinado producto, sino que en muchas ocasiones somos nosotros mismos los que nos dejamos engañar por consejos erróneos de allegados o de lo que leemos por internet. Por ejemplo, cada vez son más personas las que creen en las virtudes del entreno en ayunas, algo que solo deberían poner en práctica determinados atletas profesionales que conocen su cuerpo a la perfección y que buscan un objetivo muy concreto, pero nunca una persona común.

“En las personas normales no recomiendo hacer este tipo de cosas, ni siquiera para bajar peso porque cuando entrenes en ayunas posiblemente no controles bien el rendimiento de tu ejercicio o si quieres entrenar en un nivel alto no solamente no rindas si no que puede provocar algo que desconocemos y que es mejor que no suceda”, expone Giachetta, que recomienda “si vas a entrenar a una primerísima hora de la mañana y no tienes hambre porque tu cuerpo no es capaz de recibirlo, al menos debes ingerir una pieza de fruta o un zumo natural”.

Cuanto más entrenes, más saludable es

No hay que darse palizas extremas para que el entrenamiento sea efectivo

No hay que entrenar todos los días para llevar una vida saludable. Esto no es cierto y quizá el deporte de élite haga confundirse a muchas personas en este sentido. El descanso es fundamental, independientemente de si se entrenan dos o cinco días a la semana, y lo importante es tener claros los objetivos que se quieren conseguir, porque en función de dicho objetivo habrá que fijar las sesiones de trabajo. Pero hay que dejar muy claro que una persona que solo quiera mantenerse en buen estado físico no tiene que ejercitarse todos los días.

Para el doctor Villegas, “El tiempo mínimo para que sea efectivo es de cuarenta minutos al menos tres veces a la semana de ejercicio que sea suficientemente intenso”, aunque puntualiza que es fundamental estimarlo de forma individual.

Poniendo como base un entrenamiento estándar pero exigente, Martin Giachetta resume a grandes rasgos la concordancia entre objetivos y tiempo de entrenamiento adecuados: “dos veces por semana se va a mantener, 3 ó 4 veces por semana va a empezar a mejorar, 5 ó 6 veces por semana va a mejorar mucho e incluso podrás competir y mejorar mucho tu forma física”. Los 7 días e incluso las dobles sesiones deberían quedar reservadas para aquellas personas que tienen objetivos profesionales.