Muere el Papa Francisco a los 88 años: última hora en directo desde el Vaticano y noticias hoy

Sigue en directo la última hora desde el Vaticano tras la muerte del Papa Francisco a los 88 años, las reacciones en Argentina y el resto del mundo, los preparativos para su funeral y los próximos pasos para elegir a su sucesor.

Este domingo fue la última aparición pública del Papa. Con gesto rígido y rostro serio y dolorido, se asomó al balcón central de la basílica de San Pedro para impartir la tradicional bendición 'Urbi et orbi''. Después se subió al papamóvil para saludar personalmente a unos 35.000 peregrinos que había en San Pedro y otras decenas de miles en los alrededores. Solicitó al mundo que «vuelva a esperar en que la paz es posible». Con información de Javier Martínez-Brocal.