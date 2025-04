Francisco Vázquez: «La ausencia de Sánchez en el funeral del Papa es un error político de primera magnitud»

Los precedentes a la hora de configurar una delegación nacional para acudir a un entierro de un Papa son por pura lógica escasos y remotos. Pero al Gobierno de Pedro Sánchez el más inmediato, cuando se despidió a Juan Pablo II en 2005, no ... le podía convenir menos. Entonces el anterior presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, acompañó a los Reyes en una comitiva donde figuró también su ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y el entonces líder de la oposición, Mariano Rajoy. Y no era el Pontífice polaco, ni de lejos, alguien tan venerado por el PSOE como lo ha sido ahora Francisco. Y no es Zapatero, precisamente, alguien que goce de poco afecto en Moncloa.

Veinte años después, de la comitiva se cae Sánchez y también el jefe de la diplomacia José Manuel Albares, sin que se hayan dado razones expresas para ello, más allá de que España estará representada por los Reyes, lo que en 2005 no impidió la presencia del jefe del Gobierno. O de que quienes sí acuden, como la vicepresidenta María Jesús Montero, el ministro Félix Bolaños, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, son dirigentes a los que personalmente, en el caso de la primera por su declarada condición de católica y miembro de los movimientos cristianos de base en Andalucía, les apetecería más asistir que al presidente. Desde el Palacio de la Moncloa se escudaron ayer en que la presencia de los Reyes en el funeral del Papa Francisco era suficiente, que no hacía falta que fuera Sánchez si ya iba el jefe del Estado y que no había protocolos ni nada escrito sobre cómo configurar una delegación nacional para la muerte de un Papa. Pero, en el caso de España, existe el precedente del funeral de Juan Pablo II, cuya delegación encabezaron Juan Carlos I y la Reina Sofía. Hasta ese momento la Familia Real no asistía a los funerales de los Papas y fue la primera vez en la historia que los Reyes estaban presentes en el de un Pontífice. Según contó ABC, fue Zapatero quien ofreció a Juan Carlos I encabezar la delegación y el Rey «aceptó de inmediato». También invitó a Mariano Rajoy, quien consideró «obligado» que el PP, al que votaban «muchísimos católicos» estuviera presente. «Una sorpresa desagradable» «Que Sánchez no vaya al funeral es una sorpresa desagradable», cuenta a este periódico el socialista Francisco Vázquez, quien en 2005 era alcalde de La Coruña y formó parte de la delegación española en el funeral de Juan Pablo II porque en ese momento era presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Se da la circunstancia, además, de que Vázquez fue embajador de España ante la Santa Sede desde febrero de 2006 y hasta abril de 2011, cuando ya era Papa Benedicto XVI. Noticia Relacionada Los Reyes asistirán al funeral y ensalzan su «compromiso con los más pobres» ABC Recuerda Vázquez que en la comitiva que acompañó entonces a los Reyes Juan Carlos y Sofía se encontraban también Leopoldo Calvo-Sotelo en calidad de expresidente del Gobierno y Pascual Maragall, como presidente de la Generalitat de Cataluña, que es la decana de las autonomías. Desde el Palacio de la Moncloa quisieron entonces «que España tuviera la mayor representación posible a nivel institucional», algo que no ha ocurrido en esta ocasión. Vázquez interpreta la ausencia de Pedro Sánchez como «un error político de primera magnitud» y que «tiene muchas lecturas». «La primera es no aprovechar un acto donde estarán presentes todos los presidentes de países del mundo». Por otro lado, «supone un desprecio del presidente del Gobierno hacia la mayoría de población católica del país», aunque observa que Sánchez «no asiste a ningún acto oficial que incluya una ceremonia religiosa». Un «desaire» al Rey El político socialista respalda otra tesis que una fuente consultada ha deslizado a ABC: que Sánchez prefiere no acompañar a los Reyes a determinados actos porque hay una diferencia «abismal» en la acogida que recibe él por parte de los ciudadanos y la que tienen Don Felipe y Doña Letizia «que es mucho más cariñosa». En este sentido, Vázquez considera que su no asistencia el sábado «es un desaire más que le hace el presidente del Gobierno al Rey». Lo mismo ocurre con Albares, quien «ha hecho varios desplantes a la jefatura del Estado al dejar al Rey solo en tomas de posesión en su gira por los bálticos».

