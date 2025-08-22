Incendios en Galicia y Castilla y León hoy, en directo: fuegos activos y última hora del resto de España

Sigue en directo los incendios activos de Vilaboa, Oya y Bayona en Pontevedra, Zamora, León y resto de regiones en España.

16:22 Desactivada la situación 2 de emergencia en el incendio de Carballedo (Lugo) La Consellería do Medio Rural ha desactivado la situación 2 de emergencia en el incendio forestal que afecta al municipio lucense de Carballedo.

16:22 Rueda pide mantener al menos un par de días a la UME y reforzar medios para la recuperación postincendios El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado que la evolución de los incendios en Orense es positiva, pero ha pedido al Gobierno mantener «unos días más a la UME» y reforzar medios para garantizar la extinción y apoyar la recuperación y limpieza de las zonas afectadas. Aunque el Gobierno autonómico prevé estabilizar alguno de los cinco incendios activos, el líder popular ha advertido de no bajar la guardia ante el aumento de temperaturas del fin de semana.

16:22 Investigan a dos hombres como autores de un incendio por imprudencia grave en Folgoso do Courel y en Monterroso La Guardia Civil imputa en calidad de investigados a un hombre portugués de 37 años y a un vecino de Monterroso de 30 años como presuntos autores de dos delitos de incendio forestal por imprudencia grave en Folgoso do Courel y en Monterroso.

16:22 https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/campo-toledano-muestra-lado-solidario-perdido-incendios-20250822191901-nt.html La solidaridad no conoce fronteras y menos aún si se trata de ayudar a los de tu mismo sector. Esto es lo que está ocurriendo en el campo, donde agricultores y ganaderos se han movilizado para echar una mano a sus compañeros de las zonas más afectadas por los incendios forestales que en estos últimos días han arrasado miles de hectáreas en provincias de Galicia, como Ourense y Lugo, y en otros puntos de la geografía nacional, en regiones como Castilla y León y Extremadura. Informa J. Guayerbas.

16:22 El incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora) baja a nivel 0 después de quemar 31.500 hectáreas La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha decidido bajar al nivel 0 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) el incendio forestal de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), cuyo fuego se desató el pasado 10 de agosto y que al día siguiente saltó a la provincia leonesa, sobre todo a la comarca de la Valdería. Declarado el nivel 2 apenas dos horas después de su inicio, la voracidad de sus llamas ha quemado entre ambas provincias una superficie aproximada de 31.500 hectáreas. Además, se cobró la vida de dos personas en Nogarejas (León), sin olvidar las decenas de localidades desalojadas, según ha informado la agencia Ical.

16:21 La Xunta pide al Gobierno que retrase la retirada de medios de Galicia La cosa va mejorando en lo que se refiere a los incendios de Orense. Según Alfonso Rueda, la previsión es que algunos de los focos activos en la provincia se puedan dar por estabilizados a lo largo del día. Así lo ha expresado tras una visita a la bodega Tapias Mariñán de Verín, uno de los municipios afectados por el incendio iniciado en los concellos orensanos de Oímbra y Xinzo de Limia, que, con 17.000 hectáreas calcinadas, es el tercero más extenso de los ocho activos en estos momentos en la comunidad. Informa Alejandro Gesto.

16:21 https://www.abc.es/espana/galicia/tres-nuevos-focos-incendios-amenazan-provincias-pontevedra-20250822121642-nt.html Mientras los dispositivos de extinción comienzan a perimetrar las llamas de los principales incendios de esta ola en Galicia, situados en la provincia de Orense (Larouco, Chandrexa de Queixa y A Mezquita), los focos se extienden también en las provincias de Lugo y Pontevedra, donde se han notificado la existencia de tres nuevos incendios en las últimas horas. En total, ya son más de 88.000 hectáreas calcinadas en agosto, según algunas estimaciones, el peor verano a lo que incendios se refiere desde que hay registros en la comunidad. Informa Luis García.

16:21 Las investigaciones policiales por los incendios de este verano dejan ya 42 detenidos y 127 investigados Las diligencias de investigación han dejado ya 42 detenidos y 127 personas investigadas en relación con los incendios forales de este verano en España, según datos del Ministerio del Interior actualizados hoy. La Guardia Civil ha arrestado a 31 individuos e investiga a 104, mientras que la Policía Nacional ha detenido a 11 personas y ha imputado a otras 23, cifras que reflejan el periodo desde el 1 de junio. Estos datos se actualizaron tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD), presidida por la subsecretaria, Susana Crisóstomo.

16:21 Mañueco comparecerá en el Parlamento la próxima semana El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comparecerá en el Parlamento autonómico la próxima semana para dar explicaciones sobre la gestión del operativo contra incendios. Así lo ha acordado toda la oposición parlamentaria, formada por PSOE, Vox, UPL-Soria ¡Ya! y Grupo Mixto, que ha votado al unísono en la Diputación Permanente para que se produzca la comparecencia. El PP se ha manifestado en contra, aunque finalmente se ha abstenido en una votación que necesitaba mayoría absoluta para salir adelante.

16:20 Finaliza la comparecencia de Sánchez Ha agradecido a Barbón y ha puesto el foco en la Conferencia de Presidentes para abordar temas clave acerca de la prevención de incendios y las competencias de las comunidades autónomas en emergencias.

16:20 El objetivo de Sánchez: trabajar en «prevención, respuesta y posterior reconstrucción» para las emergencias climáticas El presidente del Gobierno ha recordado también que se procederá el próximo martes «a la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil en todos aquellos lugares que se ven asolados por los incendios». Ha solicitado, finalmente, que pedirá «que los alcaldes y vecinos nos ayuden para tener la mayor información para conocer la dimensión»

16:20 Castilla y León desmiente que haya fallecido un hombre por inhalación de humo en Cipérez Ante las informaciones publicadas por algunos medios, la Junta de Castilla y León ha emitido un comunicado para desmentir la muerte de un hombre por inhalación de humo. El varón ha fallecido, pero de acuerdo con el Gobierno autonómico, el deceso no está relacionado con los incendios. «Hasta el momento en Castilla y León se han confirmado tres fallecimientos relacionados con los incendios producidos estos días en la comunidad», reza el comunicado.

16:20 Sánchez recuerda la emergencia climática y el pacto de Estado propuesto «Todas las alarmas que nos han ido diciendo se han sobrepasado. Tenemos que redefinir todos los aspectos a la adaptación al cambio climático. Todos somos los afectados, tenemos que hacer una apuesta que trascienda las legislatura.». Ha anunciado, además, que el próximo martes se pondrá en marcha una comisión interministerial sobre el cambio climático donde se evaluará todo lo que se necesita para abordar el problema del cambio climático.

16:20 «Hemos puesto todos los efectivos que tenemos a nuestro alcanza» Sánchez ha recordado que hay «mas de tres mil efectivos de la UME, mas de 500 vehículos e infraestructura para combatir los incendios. 6000 de la guardia civil y otras capacidades El presidente del Gobierno también se ha enorgullecido de la «solidaridad por parte de otras comunidades» y de los otros países que están apoyando a la batalla contra los incendios gracias al mecanismo de protecció0n europeo.

16:19 Sánchez comienza su comparecencia En su tercera visita a las zonas afectadas, el presidente del Gobierno ha puesto en valor la «extraordinaria coordinación con el Principado de Asturias». «Cuando se enfoca esa gestión de manera integral no se van a evitar los incendios, pero se va a poder mitigar los efectos», ha comentado.

16:19 «Vamos a reforzar la prevención» «Ese es el camino», ha confesado, «pero también la coordinación , que ha funcionado bien en el caso de Asturias». Ha agradecido, también, de las ayudas de las diferentes comunidades autónomas, Andorra y Grecia. «Las comunidades tenemos nuestras competencias, pero hay que ejercerlas de manera coordinada», ha comentado.

16:19 Barbón comienza su comparecencia: «Hay que reforzar la prevención» Agradece a los efectivos del Miteco, de la UME y la coordinación con la Guardia Civil. Confiesa quela ayuda del Estado ha sido «fundamental» y que la estrategia ha sido «coordinada» y que ha funcionado bien. Recuerda, además, que hay que «reforzar al prevención» para evitar futuros incendios.

16:19 Los vecinos de Murias y Cerdillo (Zamora) vuelven a sus casas Los vecinos de las localidades zamoranas de Murias y Cerdillo regresan a sus casas después de cuatro días desalojados por el incendio que afecta a la zona de Sanabria y que mantiene aún evacuados a los habitantes de Vigo de Sanabria, San Martín de Castañeda, Ribadelago Nuevo, Ribadelago Viejo y Pobladura de Moncabril. Informa J.M.A.