El incendio de Porto (Zamora) llega a La Baña, en León, y obliga a desalojar a más de 300 personas

Efectivos de la UME, en el operativo de extinción del incendio que ha llegado a La Baña

El incendio de Porto de nivel dos del Índice de Gravedad Potencial (IGR) de Porto, en la provincia de Zamora, saltó en la tarde de este sábado a la localidad leonesa de La Baña, en el municipio de Encinedo, lo que ha obligado a la Guardia Civil a desalojar a un total de 330 personas.

Fuentes de Subdelegación del Gobierno en León confirmaron a Ical que estas personas han sido evacuadas al pabellón de Villafranca del Bierzo. Además, Cruz Roja ha habilitado un albergue con capacidad para 80 personas en Puente de Domingo Flórez.

Una jornada la de este sábado en la que la situación ha ido evolucionando de forma positiva salvo en León. De hecho, Castilla y León mantiene seis incendios en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (ocho si se divide el leonés de Barniedo de la Reina de su foco palentino en Cardaño de Arriba y si se suma el nuevo foco registrado esta semana en Fasgar).

Preocupa, especialmente, el fuego que se inició en Porto, en la provincia de Zamora, que saltó a la localidad leonesa de La Baña, en el municipio de Encinedo. No en vano, es donde se encuentra el frente más activo.

Mientras, las llamas de Porto daban un respiro a la parte zamorana, puesto que el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) de Zamora autorizó por la mañana el regreso a sus casas de las 104 personas que fueron evacuadas de Ribadelago Nuevo y Ribadelago Viejo, del municipio de Galende. Además, se levantaron las restricciones especificas y los cortes de carreteras, a excepción de la ZA-103, desde San Martín de Castañeda hasta la Laguna de Peces.

Sin embargo, en el flanco norte el fuego evoluciona por una zona de orografía complicada, con riesgo de avance hacia la zona de Tremor. Precisamente, el Ministerio del Interior reconoció que era el único de la Comunidad que continuaba avanzando de manera «desfavorable».

En el resto, la evolución es favorable, ya que hoy se registró una bajada importante en la cifra de personas desalojadas de sus domicilios como consecuencia de los incendios existentes en la provincia leonesa, con un total de 838 vecinos de 14 poblaciones (frente a los 1.523 vecinos de 27 pueblos ayer), tras el levantamiento de la evacuación en el Valle de Fornela, mientras que 235 personas se encuentran confinadas en once pueblos.

Otro de los incendios en este nivel de gravedad es el de Anllares del Sil, en la zona de Vega de Espinareda, donde los trabajos se centran en la zona norte, en dirección a Asturias, y en Argayo del Sil.

Por su parte, el de Llamas de la Cabrera -originado también el 8 de agosto, como Anllares y Fasgar-, sigue en el nivel 2 pero se espera que el fuego se pueda controlar al llegar a una zona de valle húmedo.

A ellos se suman el de Gestoso, que entró por Ourense y se ha centrado en la zona de Oencia, en El Bierzo, y que ya no tiene llama, aunque hay riesgo de reproducciones; y el de Barniedo de la Reina, en el término municipal de Boca de Huérgano, registra su punto «más activo» en el flanco sur que va hacia Palencia, donde, según el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, se trabaja con pasadas de maquinaria y con diferentes medios aéreos con la esperanza de que sea estabilizado pronto.