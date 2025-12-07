Al menos tres muertos por un golpe de mar en Tenerife

Al menos tres personas han muerto tras ser arrastradas por el oleaje en Tenerife. En concreto, los hechos han ocurrido este domingo en la piscina natural de la zona de Los Gigantes, en Santiago del Teide.

De acuerdo al balance provisional que ... ha ofrecido el canal 'Canarias 1500km de costa' sobre las 16 horas en la piscina conocida como Isla Cangrejo, una ola de grandes dimensiones los engulló arrastrándolas« hasta las rocas.

Los guardavidas del municipio lograron rescatar a 7 personas, entre ellas dos inconscientes que finalmente fallecieron, una en estado crítico y otras tres conscientes, pero con traumatismos y signos de ahogamiento. Se mantiene la búsqueda activa por si hubiese desaparecidos. Una cuarta persona ha podido ser reanimada tras practicarle las maniobras cardiopulmonares y hay tres heridos leves. Posteriormente, ha sido trasladada al Hospital Nuestra Señora de La Candelaria tras ser evacuada en helicóptero. Otra persona presenta heridas provocadas por un traumatismo craneoencefálico de «bastante gravedad», según informa Canarias7. Por otro lado, tres personas resultaron heridas leves y fueron atendidas por los equipos sanitarios desplazados. De acuerdo a la plataforma, todas las personas eran turistas, algunas extranjeras y otros peninsulares. «Uno de los españoles heridos por traumatismos, varón de unos 35 años, es el marido de una de las desaparecidas», apunta. De los otros tres afectados restantes, dos han sido atendidos por los servicios de Emergencias en el lugar de los hechos, mientras que otro ha ingresado en el Hospital del Sur. Canarias se encuentra en prealerta por fenómenos costeros desde el pasado 5 de diciembre, con medidas por mala mar. Justo hace un mes, el pasado 8 de noviembre un golpe de mar se cobró la vida de varios bañistas, consolidando a Canarias como una de las comunidades con más tragedias por ahogamientos en 2025, con 67 fallecimientos registrados hasta noviembre.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión