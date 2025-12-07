Suscribete a
Al menos tres muertos por un golpe de mar en Tenerife

Hay varios heridos y una cuarta persona ha podido ser reanimada

Charco de Isla Cangrejo, en Los Gigantes
Charco de Isla Cangrejo, en Los Gigantes TURISMO ISLAS CANARIAS

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

Al menos tres personas han muerto tras ser arrastradas por el oleaje en Tenerife. En concreto, los hechos han ocurrido este domingo en la piscina natural de la zona de Los Gigantes, en Santiago del Teide.

De acuerdo al balance provisional que ... ha ofrecido el canal 'Canarias 1500km de costa' sobre las 16 horas en la piscina conocida como Isla Cangrejo, una ola de grandes dimensiones los engulló arrastrándolas« hasta las rocas.

