Desciende a nivel cero el incendio forestal en Las Ventas de Retamosa y se restablece la circulación por la TO-1836
En la zona trabajan dos medios aéreos, cinco terrestres y 34 efectivos de las brigadas forestales
Una colilla mal apagada originó el incendio de Méntrida (Toledo), de más de 3.000 hectáreas
El incendio forestal en la localidad toledana de Las Ventas de Retamosa, que se encontraba en Situación Operativa Nivel 1 por afección a bienes de naturaleza no forestal, ha descendido a nivel cero.
Los efectivos contra incendios que trabajan en la zona, y que tuvieron que cortar el tráfico en la carretera TO-1836, han restablecido la circulación.
Hay 34 efectivos trabajando en las tareas de extinción de este incendio, que se ha detectado sobre las 15:27 horas a través de una llamada de un particular.
En la zona trabajan además dos medios aéreos y cinco terrestres.
