Desciende a nivel cero el incendio forestal en Las Ventas de Retamosa y se restablece la circulación por la TO-1836

El incendio forestal en la localidad toledana de Las Ventas de Retamosa, que se encontraba en Situación Operativa Nivel 1 por afección a bienes de naturaleza no forestal, ha descendido a nivel cero.

Los efectivos contra incendios que trabajan en la zona, y que tuvieron que cortar el tráfico en la carretera TO-1836, han restablecido la circulación.

Hay 34 efectivos trabajando en las tareas de extinción de este incendio, que se ha detectado sobre las 15:27 horas a través de una llamada de un particular.

En la zona trabajan además dos medios aéreos y cinco terrestres.