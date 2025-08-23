Suscribete a
ABC Premium

Desciende a nivel cero el incendio forestal en Las Ventas de Retamosa y se restablece la circulación por la TO-1836

En la zona trabajan dos medios aéreos, cinco terrestres y 34 efectivos de las brigadas forestales

Una colilla mal apagada originó el incendio de Méntrida (Toledo), de más de 3.000 hectáreas 

Desciende a nivel cero el incendio forestal en Las Ventas de Retamosa y se restablece la circulación por la TO-1836

ABC

Toledo

El incendio forestal en la localidad toledana de Las Ventas de Retamosa, que se encontraba en Situación Operativa Nivel 1 por afección a bienes de naturaleza no forestal, ha descendido a nivel cero.

Los efectivos contra incendios que trabajan en la zona, y que tuvieron que cortar el tráfico en la carretera TO-1836, han restablecido la circulación.

Hay 34 efectivos trabajando en las tareas de extinción de este incendio, que se ha detectado sobre las 15:27 horas a través de una llamada de un particular.

En la zona trabajan además dos medios aéreos y cinco terrestres.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app