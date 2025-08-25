La Junta valora positivamente la mejora de la evolución de los incendios en Castilla y León

Tras la reunión mantenida en la tarde de ayer por el Centro de Coordinación Operativa Integrada Autonómico (Cecopi), la Junta de Castilla y León ha trasladado el avance positivo en la evolución de los incendios forestales que afectan a varias provincias, especialmente León, donde se aprecia una disminución de la intensidad en diferentes frentes. Esta evolución permite rebajar el índice de gravedad de varios de los incendios.

Los fuegos que han descendido de nivel se encuentran sin llama, no suponen riesgo para la población ni mantienen cortes en la red viaria. No obstante, continúan bajo estrecha vigilancia para atajar las reproducciones que pudieran producirse, y se mantiene la labor de enfriamiento hasta su control definitivo.Entre los incendios que reducen su IGR de 2 a 1 son los de ámbito provincial de Llamas de Cabrera, Anllares y Gestoso-Oencia.

En cuanto a los incendios de carácter autonómico que afectan a más de una provincia, el de Barniedo de la Reina-Cardaño de Arriba (León y Palencia) pasa también de IGR 2 a 1, y el de Canalejas desciende hasta 0, tras no registrar reproducciones.

Durante la tarde de este domingo en la provincia de León se registraron dos nuevos incendios, en Garaño y Molinaseca. Ninguno de ellos presenta origen natural confirmado. Ambos fueron clasificados inicialmente como IGR 2. Molinaseca ha mostrado una evolución favorable.

Respecto al incendio de Fasgar-Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, dada su cercanía y la necesidad de una gestión única, ha sido unificado bajo una sola dirección técnica y se gestiona como un solo incendio, aunque en origen fueran dos diferentes.

Por su parte, el incendio de Porto-La Baña, que también es un incendio autonómico al extenderse entre León y Zamora, continúa en IGR 2. La mayor parte del perímetro zamorano se encuentra controlado, pero se mantiene cierto riesgo para la población en la zona de La Baña, lo que justifica que se mantenga dicho nivel 2.