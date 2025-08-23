Estabilizado el incendio de Larouco, el más grande de los que afectan a Orense

Como avanzaba el presidente de la Xunta en su visita a una bodega de Verín este jueves, la situación de los fuegos que afectan a la provincia de Orense evoluciona favorablemente. Según el último parte de la Consellería de Medio Rural, ha quedado estabilizado el incendio de Larouco, que con 30.000 hectáreas arrasadas en los últimos diez días se mantiene como el de mayor extensión.

Otros dos de los principales fuegos -los de los concellos orensanos de Oímbra y A Mezquita- ya habían quedado estabilizados la pasada noche, además de los focos de Chandrexa de Queixa en el incendio que se desarrolla simultáneamente en el municipio de Vilariño de Conso.

La otra buena noticia se registra en la provincia de Pontevedra, donde ha quedado extinguido el incendio de Agolada, tras llevarse por delante, finalmente, algo más de 520 hectáreas.

Así las cosas, se ha reducido a dos el número de fuegos activos en Orense. El de Carballeda de Valdeorras, que entró a Galicia desde Castilla y León, lleva alrededor de 3.000 hectáreas calcinadas desde el pasado lunes, mientras el de Vilariño de Conso suma 19.000 junto a los focos ya estabilizados de Chandrexa de Queixa.

La lista de incendios en la provincia orensana se completa con los estabilizados en las últimas horas. A las 22:29 de este viernes pasó a esta situación el fuego iniciado en el concello de Oímbra que se unió con otro en Xinzo de Limia hasta afectar también a los ayuntamientos de Monterrei, Cualedro, Verín, Laza, Trasmiras, Castrelo do Val y Baltar. En total suma 17.000 hectáreas quemadas.

Una hora antes, a las 21:20, quedó estabilizado el de A Mezquita, que con 10.000 hectáreas en territorio gallego, afecta también a los municipios de A Gudiña y Viana do Bolo, al margen de la extensión calcinada en la vecina provincia de Zamora.

Previamente, ya habían sido estabilizados los de Carballeda de Avia (4.000 hectáreas), Riós (20 hectáreas) y los de Vilardevós, tanto el de la parroquia de Vilar de Cervos (900 hectáreas), como el de Fumaces y A Trepa (100 hectáreas).

Aún en la provincia de Orense, han pasado a estar controlados el de Montederramo (120 hectáreas), el de la parroquia de Moialde de Vilardevós (600 hectáreas) y el de Maceda (3.500 hectáreas).

En la provincia de Pontevedra, se ha desactivado la situación 2 en el incendio activo en el concello de Vilaboa y ha sido estabilizado el de Oia, ambos con una extensión de 60 hectáreas. Entre tanto, permanece controlado el de Agolada, que afecta a una superficie de 400. En Lugo, entre tanto, sigue activo un incendio forestal en el ayuntamiento de Carballedo (50 hectáreas).

La provincia de La Coruña es, por lo tanto, la única que se mantiene libre de las llamas. Afortunadamente, en estos momentos no hay ningún núcleo de población confinado ni ninguna persona desalojada de su vivienda. Con todo, en la provincia de Orense sigue activada la situación 2, lo que ofrece una mayor agilidad en la utilización de medios y recursos tanto de la administración autonómica como del resto.