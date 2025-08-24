Los incendios comienzan a menguar en Galicia con apenas dos focos activos en Orense

a son más de dos semanas desde que los primeros focos de incendio comenzaron a extenderse y multiplicarse en Galicia. Desde aquel fatídico 8 de agosto, las inclemencias del clima seco y caluroso. amparadas por una ola de calor que duró 16 días -la más intensa desde que hay registros en España según la Aemet-, apenas dieron margen al optimismo a los servicios de extinción. Un aliento que parece ya palpable después de que aproximadamente 90.000 hectáreas -según los datos de la Consellería do Medio Rural- se calcinasen en Galicia, con la mayoría de grandes incendios ya estabilizados a excepción de los focos de Vilariño de Conso y Carballeda de Valdeorras.

Apenas se notificaron novedades a lo largo de este domingo, en el que los servicios de extinción continuaron perimetrando los principales incendios, a pesar de los notables avances en el de Carballeda de Valdeorras (todavía activo) durante la noche del sábado al domingo, en el que aumentó en 500 hectáreas calcinadas hasta situarse en aproximadamente las 4.000 de superficie afectada.

Por otra parte, el incendio originado en el municipio orensano de Chandrexa de Queixa, iniciado el pasado 8 de agosto, continúa activo pese a estar estabilizado en parte. El origen de las llamas desde distintos focos que convergieron desde las parroquias de Requeixo y Parafita siguen sin avanzar, estabilizados, aunque el foco de Vilariño de Conso que acabó uniéndose al frente originado en el otro municipio permanece activo tras reactivarse el pasado 14 de agosto. En total, la conjunción de focos que alimentaron uno de los peores incendios de la historia de Galicia arrasan una superficie aproximada de 19.000 hectáreas y afectan, además de a Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conso, a los municipios de Manzaneda, Montederramo, A Pobra de Trives, O Bolo y Laza.

Durante la mañana del sábado también se puso freno al avance del incendio que desbancó al de Chandrexa como el más devastador de esta ola de incendios -y desde que hay registros en Galicia-, originado en la parroquia de Seadur del municipio orensano de Larouco. Con más de 30.000 hectáreas afectadas, su impacto no se limitó a quemar terrenos y viviendas, ya que provocó que más de 30 municipios dejasen de tener servicio de recogida de residuos por la llegada de las llamas al punto limpio de A Rúa. El resultado fue una nube de humo tóxica, que se unió a los cortes de luz, de telecomunicaciones y de agua por su uso intensivo para los incendios, generando un escenario más propio de una guerra que el de un incendio en la comarca de Valdeorras.

También estabilizados en su totalidad se encuentran otros grandes incendios como el de Oímbra -que se unió con el de Xinzo de Limia-, que afectó a aproximadamente 17.000 hectáreas, así como el de A Mezquita, que deja un rastro de alrededor de 10.000 hectáreas calcinadas o el de Carballeda de Avia, Condes y Beade (4.000 hectáreas).

Ya controlados, el paso previo a su extinción definitiva, se encuentran los focos de Motederramo (120 ha), Vilardevós (600 ha), Maceda (3.500 ha) y el de Carballedo (100 ha).

Ayudas a los afectados

Como anunció el propio presidente de la Xunta, el Gobierno autonómico celebrará un Consello extraordinario esta semana para poner en marcha las ayudas a los afectados por los incendios. Será, finalmente, el próximo viernes, según concretó este domingoel conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, en una visita al Centro Integrado de Atención a las Emergencias (CIAE) de A Estrada.

Allí quiso agradecer de manera directa al personal del 112 Galicia -reforzado a causa de los fuegos- el esfuerzo realizado estas semanas en lo que se refiere a la coordinación de los recursos de emergencia. Diego Calvo avanzó, además, que otro teléfono -el 012- también verá aumentada su plantilla para atender las dudas relacionadas con las ayudas.

El titular de Presidencia incidió en que los apoyos aprobados por la Xunta se dirigirán a explotaciones forestales, agrícolas o ganaderas, titulares de tecores, establecimientos comerciales, industriales, turísticos o deportivos, infraestructuras, y arreglo de viviendas, además de ayudar con el alojamiento provisional a las personas afectadas. También se prevén ayudas, añadió, para que las entidades locales puedan hacer frente a los gastos derivados de las actuaciones llevadas a cabo como consecuencia de los incendios y a los daños causados en los bienes de titularidad municipal por esta causa.

En estos momentos, explicó, se están cuantificando los daños ocasionados por el fuego para activar con la mayor celeridad posible las líneas de ayuda las distintas consellerías, con el fin de que las personas destinatarias de las mismas puedan solicitarlas lo antes posible.

