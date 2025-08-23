Un helicóptero recogiendo agua en el depósito que ha colocado la UME en la zona de La Baña (León)

Así es el depósito que ha instalado la UME en León para apagar los incendios La estructura, que contiene hasta 12.000 litros, permite acortar a los helicópteros los trayectos

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha instalado un depósito de agua con estructura, de 12.000 litros, en la zona de La Baña, en la provincia de León.

El objetivo de almacenar agua en este punto estratégico es poder acortar los trayectos de los helicópteros y optimizar el tiempo para realizar descargas de agua.

De esta forma, se multiplica así el número de descargas en el incendio forestal de Porto (Zamora), según ha detallado la Subdelegación del Gobierno en en León.