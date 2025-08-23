Suscribete a
Los incendios de Extremadura y Asturias ponen en riesgo la recuperación del buitre negro

Expertos consultados por ABC señalan a esta especie amenazada como la más afectada por las llamas, junto al oso pardo

La organización SEO/Bird cifra en más de una sesentena los nidos de esta ave devastados por el fuego

El biólogo Joan Real, experto en biología evolutiva, señala que «a nivel ecológico los incendios pueden ser también una oportunidad de conservación importante»

El camino que tienen por delante las más de 112.000 hectáreas quemadas

Ejemplar de buitre negro en una imagen de archivo
Ejemplar de buitre negro en una imagen de archivo LORENZO CORDERO
Esther Armora

Barcelona

Son las víctimas silenciadas de las grandes tragedias forestales. Roedores, reptiles, invertebrados, animales con menos capacidad de escapar de las llamas que las aves, quedan atrapados inevitablemente por el fuego en cada incendio que se convierte para ellos en una trampa mortal. Los expertos ... en biodiversidad relativizan, sin embargo, el impacto sobre el ecosistema de la muerte de estos ejemplares, en algunos casos por su gran capacidad de recolonización y en otros porque «logran burlar las llamas resguardados en sus escondites», y ponen el foco en el impacto real de la pérdida de algunas especies amenazadas.

