Los incendios de Extremadura y Asturias ponen en riesgo la recuperación del buitre negro

Son las víctimas silenciadas de las grandes tragedias forestales. Roedores, reptiles, invertebrados, animales con menos capacidad de escapar de las llamas que las aves, quedan atrapados inevitablemente por el fuego en cada incendio que se convierte para ellos en una trampa mortal. Los expertos ... en biodiversidad relativizan, sin embargo, el impacto sobre el ecosistema de la muerte de estos ejemplares, en algunos casos por su gran capacidad de recolonización y en otros porque «logran burlar las llamas resguardados en sus escondites», y ponen el foco en el impacto real de la pérdida de algunas especies amenazadas.

Es el caso del buitre negro, con reservas importantes en dos de las zonas devastadas por los incendios de este verano, en la sierra de Pedro del norte de Cáceres y en la zona de Asturias que linda con los Picos de Europa, y también del oso pardo.

Así lo advierte la organización ecologista SEO/BirdLife en un comunicado en el que denuncia que los incendios forestales que asolan amplias zonas de Galicia, Asturias, Castilla y León y Extremadura están afectando gravemente áreas protegidas de la Red Natura 2000 donde habitan especies en peligro como el oso y el urogallo, así como el buitre negro, el águila real e imperial, el alimoche europeo, y el aguilucho pálido y cenizo.

Noticia Relacionada La viña que salvó el pueblo pero se juega la cosecha José Luis Jiménez Valdeorras inicia la vendimia sin saber aún el volumen de los daños infligidos por los fuegos que se han cebado con esta comarca gallega. Los viticultores denuncian que temen más la burocracia que los incendiarios

Expertos consultados por este diario coinciden también en que la pérdida de nidos de buitre negro en varios de los territorios que han sido devastados por las llamas ha sido «un golpe importante contra la reintroducción de esta especie amenazada». «Las llamas han alcanzado a pollos en el nido sin poder volar y estas especies tardan mucho en criar», precisa en declaraciones a ABC Joan Real, profesor del Departamento de Biología Evolutiva, Ecología i Ciencias Ambientales de la Universidad de Barcelona (UB) e investigador del Instituto de Investigación de la Biodiversidad (IRBio). «La zona del norte de Cáceres es uno de los reductos más importantes de buitre negro de la península ibérica y se ha visto muy afectada por los incendios», asegura Real.

SEO/BirdLife da cifras y detalla que se han quemado hasta 60 nidos de este rapaz, la más grande de Europa, en los fuegos de este verano en España. La organización apunta también a otras especies. Según los datos que maneja, en el Parque de Fuentes del Narcea se localiza el último reducto de urogallo en Asturias, un ave en situación crítica que está en el umbral de un proceso regresivo que podría abocarla a la extinción. Asimismo, en Somiedo, también en Asturias, numerosos focos han afectado a zonas de uso restringido con un estado de conservación excepcional y con las mejores poblaciones de oso pardo de la península ibérica, por lo que sus consecuencias también podrían ser catastróficas.

Mientras tanto, también Galicia, el Parque Natural do Invernadeiro, un enclave de alto valor ecológico dentro de la Red Natura 2000, es un espacio protegido es refugio de especies emblemáticas como el águila real , el alimoche común y los aguiluchos pálido y cenizo, cuyas poblaciones podrían verse seriamente afectadas por la pérdida de hábitat y la alteración de sus áreas de reproducción.

En este sentido, los expertos reclaman «una estrategia estatal de prevención y restauración basada en el conocimiento, integrada territorialmente y respaldada por recursos adecuados, que dé respuestas a los retos climáticos y de gestión que amenazan nuestro futuro». «España debe liderar con el ejemplo: no basta con apagar el fuego, debe reconstruirse la naturaleza con criterios claros de conectividad ecológica, priorizando Red Natura 2000, bosques autóctonos y hábitats vulnerables», aclara la organización ecologista.

Joan Pinto, catedrático de Ecología de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y director del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), ubicado en esta universidad, vincula en declaraciones a ABC el impacto de la pérdida de especies en los fuegos «a la abundancia de ejemplares y a su capacidad de recuperación».

«La pérdida de ejemplares de buitre negro tendrá lógicamente un impacto importante porque es una especie en extinción pero la pérdida de otras especies de invertebrados o roedores será menos dañina porque podrá ser compensada», señala el especialista. «Roedores, mustélidos, conejos, reptiles, etc... se han visto afectados por los fuegos de este verano pero su pérdida no tendrá el mismo impacto que la de la del buitre negro porque no son especies amenazadas», aclara el especialista.

El experto de la UB coincide con él y apunta que si no hay víctimas mortales y daños económicos importantes, desde el punto de vista estrictamente ecológico, «los incendios pueden ser también una oportunidad de conservación importante». Y lo explica. «Los incendios son ya fenómenos naturales a los que estamos acostumbrados -los pastores durante siglos ya realizaban quemas controladas para mejorar el pasto para sus animales-, y su impacto global en fauna no es, en general, importante. Incluso podemos decir que es favorable a nivel ecológico porque los fuegos forestales crean zonas abiertas, hábitats favorables para algunas especies, que se instalan en estas zonas como conejos o perdices, que, a su vez, suponen alimento para otros depredadores», asegura Real.

«Los incendios cambian las comunidades. Donde había bosque, ahora hay zonas abiertas en las que se instalan especies que benefician al ecosistema y también crecen especies vegetales amenazadas como algún tipo de gramínea u orquídea», añade el profesor del Departamento de Biología Evolutiva de la UB.