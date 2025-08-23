Activados los medios aéreos en dos conatos de incendio forestal simultáneos en El Hierro

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 23/08/2025 a las 17:16h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

Dos conatos de incendio forestal se ha declarado este sábado en la isla de El Hierro, uno de ellos en la zona de Las Asomadas, próximo a la carretera de La Cumbre, y el segundo en las laderas próximas al Mirador de Las Playas.

Ambos se han declarado de forma simultánea en torno a las 14:15 horas de este sábado, según ha informado el Cabildo insular.

Se ha procedido al cierre de la carretera HI-4 desde el tramo comprendido entre la rotonda de San Andrés-El Pinar hasta esta última población y se ha procedido a evacuar, de forma preventiva, la zona de acampada Hoya del Morcillo.

Han sido activados el EIRIF El Hierro y La Palma, con sus correspondientes medios aéreos y el helicóptero air tractor con base en la isla de La Gomera, primer dispositivo de ataque al fuego.

Los equipos EIRIF El Hierro del turno de mañana y tarde y el equipo de tarde de La Palma ya han sido activados y uno de los equipos está actuando y dos desplazándose a la zona. Movilizados también los helicópteros LI52, LI53 y LI72 del operativo, el último interviniendo ya con descargas de agua.

También han sido movilizados otros tres helicópteros del operativo, uno de ellos interviniendo con descargas de agua.