Los criterios y técnicas del pasado «no valen» para detener futuros incendios

Los protocolos informativos para evitar incendios accidentales permitirían reducirlos y proteger a las poblaciones

La actividad económica, otra barrera ante el fuego: «Que el monte valga más por lo que produce que por lo que arde»

Detenida una presunta incendiaria en Carballo (La Coruña) por 11 fuegos forestales

Un agente forestal sobre un terreno calcinado por las llamas en Verín, Orense
Un agente forestal sobre un terreno calcinado por las llamas en Verín, Orense
Luis García López

Luis García López

Santiago

Aunque todavía es pronto para conocer con precisión el alcance real de la oleada de incendios en Galicia, mientras los principales incendios comienzan a estabilizarse, el rastro de cenizas de las más de 88.000 hectáreas calcinadas dejan una huella imborrable en terrenos, viviendas, industrias ... y negocios. Además de las ayudas a los afectados, la recuperación del paisaje es otra de las tareas pendientes tras poner coto al avance de las llamas en la Comunidad, aunque tal y como advierten a ABC catedráticos de Ingeniería Forestal, son varias las reflexiones y actuaciones que deben adoptarse para evitar que Galicia vuelva a sufrir veranos con incendios de la capacidad destructiva del de 2025.

