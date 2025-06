Cumbre de la ONU en Sevilla, en directo: última hora de los cortes de tráfico, actos y dispositivo de seguridad

Sevilla acoge desde este lunes 30 de junio al 3 de julio la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de la ONU, convirtiéndose en el eje político mundial con la presencia de numerosas delegaciones internacionales de Jefes de Estado y de Gobierno, para la cual se ha activado un amplio dispositivo de seguridad que implica numerosos cortes de tráfico, con 350 calles afectadas, y diversos controles policiales por toda la ciudad.

Sigue en directo la última hora y todas las novedades de la conferencia en ABC de Sevilla.

Todos los días de la cumbre de la ONU, que son de este lunes 30 al jueves 3 de julio, de 7:00 a 9:30 y de 17:00 a 19:00, la avenida Kansas City y sus cruces permanecerán cortados al tráfico, algo que no estaba previsto inicialmente pero que tras la imposición de Interior, el Ayuntamiento de Sevilla se ve obligado a acatar cualquier decisión relativa al blindaje de la ciudad.

Sevilla Este y las inmediaciones de FIBES se encuentran blindados al paso de vehículos que no pertenezcan a las comitivas de las delegaciones oficiales.