Aparatoso incendio de un autobús de Tussam en la Isla de la Cartuja de Sevilla

Un autobús de Tussam correspondiente a la línea C2 salió ardiendo la pasada noche en la calle Juan Bautista Muñoz en la Isla de la Cartuja de Sevilla. Según cuenta Emergencias Sevilla el vehículo entró envuelto en llamas en la citada calle alrededor ... de las 23.00 horas de la noche dejando una increíble estampa.

Fueron muchos los testigos del incendio, pues se encontraba en una parada frente a la residencia de estudiantes Vibe Stay que se encuentra junto a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Como se aprecia en el vídeo, los Bomberos pudieron sofocar el fuego que contó incluso con algunas pequeñas explosiones en el interior, aunque se mantuvo el control en todo momento.

Según Emergencias, el conductor del mismo intentó apagar las llamas con el extintor que se encuentra a bordo, pero se dio aviso tanto a Bomberos como Policía Local y al Cecop.

Afortunadamente no hubo que lamentar heridos por el suceso y ni siquiera llegó a ser un obstáculo para otros vehículos ya que se encontraba dentro de la parada correspondiente.