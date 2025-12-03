Suscríbete a
Aparatoso incendio de un autobús de Tussam en la Isla de la Cartuja de Sevilla

Los Bomberos pudieron controlar la situación y sofocar las llamas del vehículo

Arde un autobús de Tussam en el polígono industrial La Negrilla de Sevilla

Imagen del autobús ardiendo en la Isla de la Cartuja
Imagen del autobús ardiendo en la Isla de la Cartuja abc
María José Lora

Un autobús de Tussam correspondiente a la línea C2 salió ardiendo la pasada noche en la calle Juan Bautista Muñoz en la Isla de la Cartuja de Sevilla. Según cuenta Emergencias Sevilla el vehículo entró envuelto en llamas en la citada calle alrededor ... de las 23.00 horas de la noche dejando una increíble estampa.

