Los creadores de la baliza V16 explican si va a ser obligatorio llevar los triángulos en el coche además de este dispositivo: «Es el gran problema»

Desde el 1 de enero de 2026, la baliza V16 conectada se convertirá en el dispositivo legal oficial para señalizar un vehículo inmovilizado en España, tal como indica la Dirección General de Tráfico (DGT) desde hace meses.

Este organismo justifica la instauración de ... la luz V16 ante los tradicionales triángulos de emergencia con el siguiente argumento principal: la seguridad del conductor pasa por no bajar del coche en una situación de riesgo.

Durante décadas, el gesto obligado tras una avería en carretera era el mismo: ponerse el chaleco, coger los triángulos y a caminar por el arcén para colocarlos en la carretera si el vehículo se averiaba u ocurría alguna urgencia que hace parar al coche donde no es habitual.

La nueva normativa rompe ese 'modus operandi' y lo sustituye por uno mucho más simple: encender la V16 desde el interior y colocarla encima del techo del coche con el brazo apenas asomado por la ventanilla. La luz ámbar, que se indica que es visible a 360 grados y con alcance de hasta un kilómetro, se combina con la conexión a la plataforma DGT 3.0, que avisa automáticamente de la incidencia a los sistemas de tráfico y a los navegadores compatibles.

Noticia Relacionada Balizas V-16: la DGT se defiende de la denuncia de Facua y culpa al Tribunal Supremo Canal Motor La DGT insiste en que serán obligatorias en 2026 sustituyendo a los triángulos y operando con tarjeta SIM

Como adelantábamos, la DGT liga directamente esta sustitución de los triángulos por las luces V16 con la necesidad de reducir los atropellos en vías de alta capacidad, donde muchos fallecidos no son ocupantes de vehículos en marcha, sino conductores que habían bajado del vehículo, en muchas ocasiones a colocar o recoger los triángulos, según el cuerpo público.

En este punto, aunque quede claro que usar la baliza es obligatorio en menos de un mes, muchos se pueden estar preguntando si va a seguir siendo obligatorio llevar los triángulos en el vehículo como dispositivos de seguridad que se pueden utilizar para señalizar el paro en la carretera, además de la luz de emergencia nueva.

Los creadores de la baliza V16 explican si será obligatorio seguir llevando los triángulos de emergencia

En relación a ello, Jorge Torre y Jorge Juan Costas, los guardias civiles creadores de la baliza, en una entrevista para ABC, han comentado cómo queda el papel de los triángulos de preseñalización de peligro. «No se dejan llevar el triángulo a la vez que la luz, precisamente porque lo que la normativa entiendo, el regulador entiende, la DGT entiende, es el peligro que supone bajarse del coche», comienzan afirmando.

«Ese es el gran problema, que al bajar del coche es cuando se produce eh los atropellos y se producen los accidentes. Cuando tenemos que coger un triángulo en el maletero, que normalmente está lleno de cosas, y los triángulos están al fondo del maletero siempre, este ratito, esos minutos que estamos detrás del coche, entre los coches que circulan y nuestro propio coche, ese es el mayor riesgo que hay», explican, justificando que deja de ser obligatorio llevar los triuángulos a partir de que sí lo sea portar la baliza V16, es decir, el 1 de enero de 2026.

#Baliza #DGT #Coche #SeguridadVial ♬ sonido original - ABC @abc.es 🚨🚗 ¿Pueden convivir los triángulos con la baliza V16?: «Es la hora de jubilarlos» En ABC nos hemos puesto en contacto con Jorge Juan Costas y Jorge Torre, los creadores de este aparato, para intentar arrojar un poco más de luz a las dudas e inquietudes de los españoles respecto a este dispositivo que deberemos llevar en el vehículo sí o sí desde el 1 de enero. La entrevista de Nerea Chicote, en ABC. #BalizaV16

Con esto reafirman la idea de abandonar el uso de los tradicionales triángulos que se han usado durante muchos años atrás y poner en marcha la normalización de las balizas, opinando que «que convivan eso no tiene sentido» y que «el triángulo no es válido». Hacen también alusión a que en lugares como Reino Unido el triángulo está «expresamente prohibido» y en otros como Francia «no es obligatorio en autovías».

La inseguridad al poner los triángulos no es algo nuevo

A su vez, los agentes recuerdan que el peligro de colocar los triángulos no es de ahora, ya que en su día se creó también el uso obligatorio del chaleco reflectante para hacer visibles a los conductores o pasajeros que saliesen del coche a la carretera a poner los triángulos.

«Como hay tantos atropellos, se decidió poner el chaleco para que seamos más visibles nosotros. Y ese ya, o sea, el peligro ya era de antes, no es que ahora hemos inventado la pólvora, es que ya se inventó el chaleco para evitar el problema del triángulo y definitivamente lo más seguro es directamente ni bajarse, está con el chaleco sin atropellos. Por este motivo no pueden convivir el triángulo con el chaleco, porque vemos que el triángulo llegó su hora de jubilarse, ya ha hecho su función» concluyen los creadores de la baliza.