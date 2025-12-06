Pedro Ruiz no se corta al opinar sobre que España se retire de Eurovisión por Israel: «¿Qué tipo de presión es esa?»

El Festival de Eurovisión vuelve a estar en el punto de mira, una vez más. Desde la anterior edición, en la que Melody representó a España con su 'Diva', las polémicas en torno a la participación de Israel en el certamen no han dejado ... de crecer, hasta el punto de que nuestro país, entre otros, amenazaron con no participar en Eurovisión 2026 si Israel seguía en el festival.

Tras la votación en la asamblea de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), reunida días atrás en Ginebra, se decidió que el estado israelí va a continuar siendo uno de los participantes para el año que viene, por lo que España ha decidido cumplir su palabra y retirarse de Eurovisión, siguiendo los pasos de Países Bajos, que hicieron la misma promesa junto a Irlanda y Eslovenia.

«Las sanciones a Israel por sus incumplimientos reiterados en Eurovision se deberían haber adoptado en el ámbito ejecutivo y no trasladando el conflicto a la Asamblea. Hoy la UER será una Unión más condicionada por los intereses políticos y comerciales de un festival que no se han sabido o querido gestionar», escribía el presidente de RTVE José Pablo López en redes sociales, mostrándose firme ante la decisión de la cadena pública.

Además, acusó a Israel de haber maniobrado «en la sombra durante meses» la votación mediante la cual se decidió que el país en guerra con Palestina siguiese participando en el certamen musical europeo.

Pedro Ruiz, tajante ante la retirada de España en Eurovisión 2026 por la participación de Israel

Con este escenario el debate entre los españoles está servido, ya que hay quienes piensan que la decidisión tomada desde RTVE ha sido acertada para protestar contra los ataques israelís a palestinos , mientras otros opinan que la medida es desmesurada y mezcla dos mundos que nada tienen que ver.

A esta discusión social se ha unido el comunicador y artista Pedro Ruiz, quien acostumbra a compartir sus opiniones sobre diversos temas en redes sociales. En este caso no ha dudado en poner también sobre la mesa su visión de la retirada de España de Eurovisión, con un crítico mensaje que cuestiona la acción por parte de RTVE:

«¿No acudir al festival de Eurovisión? ¿Qué tipo de presión es esa contra el gobierno israelí? No veo muy claro el daño que la retirada de una canción le pueda hacer a los misiles ¿Un gesto?», escribía Ruiz en su cuenta de X.

A juzgar por sus palabras, Pedro Ruiz parece posicionarse contra la decisión de que España no vaya a participar en Eurovisión, cuestionando que la ausencia de nuestro país en el certamen cause algún tipo de efecto perjudicial para el gobierno israelí o de consecuencia ante la guerra con Palestina.

Respuestas en contra y a favor del mensaje de Pedro Ruiz

En este caso, algunos usuarios de la red social mencionada han contestado a la contra del mensaje de Pedro Ruiz, justificando, según sus opiniones, que les parece bien el camino tomado por RTVE sobre no participar en Eurovisión. Estas han sido algunas de las respuestas hacia el presentador:

«Lo que están evitando es quedar en ridículo con la tele audiencia española otorgando otros 12 points a Israel en un acto de rebeldía e inteligencia. No hay investigación ni imputados por el supuesto fraude en el televoto por cierto»

«El principal patrocinador de Eurovisión desde 2020 es una empresa israelí llamada Moroccanoil. España es la tercera audiencia más grande de todo el concurso. Eso sí les hace pupa, aparte de evitar participar en esa operación de blanqueamiento»

«Efectivamente es un gesto, y seguiran bombardeado con o sin boicot. Pero los gestos son importantes, y está pantomima es una oportunidad para los países que están en contra de posicionarse. Si la mayoría lo hicieran,es más efectivo el gesto que muchas resoluciones política».

Otros, por su parte, parecen pensar de manera similar a la de Pedro Ruiz:

«La cuestión es qué hubiera ocurrido si el equipo de Israel de fútbol se hubiera clasificado para el mundial (acontecimiento de mucha más repercusión). ¿El equipo de España no habría participado? Todos sabemos la respuesta»

«Pedro, este gobierno es indigno, deshonesto, incoherente, demagogo, nos podemos esperar cualquier cosa porque no tienen límites, sólo quieren el poder…. y el dinero».