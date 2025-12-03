Suscríbete a
ABC Premium

El PSOE recupera el impuesto de sucesiones y propone recaudar cinco veces más en Andalucía

La Junta rechaza derogar rebajas fiscales del PP para ingresar 1.420 millones más en 2026, como plantean los socialistas en sus enmiendas a las cuentas autonómicas

El PSOE retoma la subasta de medicamentos del SAS impulsada por María Jesús Montero y suprimida por Juanma Moreno

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la comisión de Hacienda del Senado en abril de 2025
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la comisión de Hacienda del Senado en abril de 2025 jaime garcía
Antonio R. Vega

Antonio R. Vega

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El PSOE quiere multiplicar por cinco la recaudación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones eliminando algunas de las exenciones y rebajas aprobadas desde abril de 2019 por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP) en uno de los tributos más denostados por la población. ... Actualmente, los descendientes directos (hijos, nietos y cónyuges) pagan en Andalucía una cuota simbólica del 1% en el impuesto que grava las herencias o el efectivo transferido en vida, de padres a hijos, por ejemplo, para ayudarles en la entrada de la hipoteca para comprar una vivienda.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app