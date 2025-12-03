El PSOE recupera el impuesto de sucesiones y propone recaudar cinco veces más en Andalucía

El PSOE quiere multiplicar por cinco la recaudación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones eliminando algunas de las exenciones y rebajas aprobadas desde abril de 2019 por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP) en uno de los tributos más denostados por la población. ... Actualmente, los descendientes directos (hijos, nietos y cónyuges) pagan en Andalucía una cuota simbólica del 1% en el impuesto que grava las herencias o el efectivo transferido en vida, de padres a hijos, por ejemplo, para ayudarles en la entrada de la hipoteca para comprar una vivienda.

Entre la batería de enmiendas que ha presentado al proyecto de Presupuestos de la comunidad autónoma para 2026, el Grupo Parlamentario Socialista recoge dos que propugnan derogar parte de los decretos leyes impulsados por el Ejecutivo del PP en abril de 2019, octubre de 2021 y septiembre de 2022 que han supuesto la casi supresión de facto de esta figura estatal cedida a las comunidades autónomas.

El Consejo de Gobierno ha rechazado este martes hasta 158 enmiendas del PSOE andaluz porque «alteran la envolvente financiera» aprobada por el Parlamento andaluz, la cifra total del presupuesto de la Junta para el próximo año, que asciende a 51.597,9 millones de euros, según especificó la consejera de Hacienda, Carolina España.

La Junta recrimina a Montero que quiere «crujir a impuestos a los andaluces» al revertir las rebajas aprobadas por el PP

En su dictamen, el Ejecutivo del PP ha mostrado su total disconformidad con la propuesta del partido dirigido por María Jesús Montero, ministra de Hacienda, para incrementar en 1.063 millones de euros los ingresos que llegan a las arcas de la Junta de Andalucía a través del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Las cuentas autonómicas para el próximo año elaboradas por la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, remitidas al Parlamento andaluz para su debate y aprobación este mes de diciembre, consignan unos ingresos anuales de 263 millones de euros.

El PSOE prevé a través de su enmienda quintuplicar la recaudación actual hasta alcanzar los 1.326 millones de euros en este tributo que parte de la población percibe como injusto, según informaron desde la citada Consejería. Lo más llamativo es que la subida que promueve equivale a multiplicar por cuatro los 299 millones de euros que ingresó en 2018, bajo el último Gobierno andaluz socialista, en el que Montero ocupó la Consejería de Hacienda hasta junio de ese mismo año, cuando dio el salto al Consejo de Ministros de la mano de Pedro Sánchez tras desalojar a Mariano Rajoy a través de una moción de censura.

Un programa electoral anticipado

El Ejecutivo regional considera que las enmiendas del PSOE son un anticipo del programa electoral con el que la candidata María Jesús Montero se medirá en las urnas frente a Moreno en los comicios previstos en la próxima primavera. «Es una auténtica locura», subrayó la consejera portavoz, Carolina España, quien recriminó a la secretaria general del PSOE que pretenda «volver a crujir a impuestos a los andaluces». La Junta se opone a una «subida masiva de impuestos» con la que, asegura, el PSOE pretende aumentar la recaudación en 1.420 millones.

La actual vicepresidenta primera del Gobierno ya ha amenazado a las comunidades autónomas gobernadas por el PP con frenar las bajadas fiscales que han aplicado a impuestos cedidos por el Estado como el que grava las herencias. Se ha mostrado partidaria de que el nuevo modelo de financiación autonómica que presentará a principios de 2026 incluya «desincentivos» para los gobiernos que utilicen su margen de competencias para reducir el gravamen que soportan los habitantes en su territorio.

Un informe reciente del Banco de España apostaba por reformar este tributo para aumentar su recaudación, que actualmente es baja, armonizando la normativa entre las diferentes comunidades autónomas.

El PSOE también propone aumentar en 107 millones la recaudación del Impuesto sobre Patrimonio

Las propuestas del PSOE afectan también al Impuesto sobre Patrimonio, que apuesta por reformar para ingresar 107 millones de euros más, lo que significaría cuadruplicar los 34 millones que entran cada año en las arcas públicas a través de este tributo que grava la totalidad de los bienes y derechos económicos de las personas físicas, descontándole las deudas.

En el año 2022, Montero instauró otro impuesto estatal a las grandes fortunas para neutralizar así la práctica supresión del tributo gestionado por la Junta, que ha tenido que volver a recuperar para evitar que el Estado se quede con estos ingresos. El último gobierno socialista recaudó 80 millones de euros a través de dicho gravamen.

Las enmiendas de Por Andalucía y Adelante Andalucía

La Junta ha desestimado también las 23 enmiendas de ingresos presentadas pro el grupo parlamentario de Por Andalucía, que planteaban un aumento de hasta 1.547 millones de euros en el concepto de entregas a cuenta de la tarifa autonómica del IRPF, una competencia que corresponde al Estado. De la misma manera, proponía un incremento de 45 millones con cargo a la liquidación del IVA devengada, que tampoco gestiona la Junta.

El grupo de Adelante Andalucía, por su parte, contemplaba ingresar 860 millones de euros más eliminando las bonificaciones en los Impuestos de Sucesiones y Donaciones y sobre el Patrimonio, así como la retirada de la bonificación del impuesto de transmisiones patrimoniales, que grava la compraventa de una vivienda usada y que varía en función de la comunidad en la que está situado el inmueble.