Durán Cantolla, médico especializado en sueño: «La siesta sirve como un reseteo de nuestro cerebro; dormir nos protege de las infecciones y del cáncer»

Dedicamos un tercio de nuestra vida a dormir. Y por algo será, pese a que durante muchos años se ha considerado esta función vital como una pérdida de tiempo. Y es que hay hasta quien presume de su poco descanso en las plataformas digitales ... cuando a día de hoy se sabe que puede ser causa de alzheimer y demencia.

Insisten los especialistas en que a menudo no le damos la importancia que se merece a la función del sueño, un proceso biológico activo que repara no sólo nuestro cuerpo, sino también nuestro cerebro, por lo que es fudamental para gozar de una buena calidad de vida, y para protegernos de muchas enfermedades.

«Dormir bien nos protege de las infecciones y del cáncer», expone en una entrevista Joaquín Durán Cantolla, médico especializado en trastornos del sueño y autor del libro 'El sueño. La normalidad y la enfermedad' (Ed. Teamwork).

El valor de la siesta como una herramienta poderosa para mejorar el rendimiento mental

Dormir bien no es un lujo, es una necesidad biológica. Así lo recuerda el que fuera creador de la Unidad de Trastornos del Sueño del Hospital del País Vasco y autor de más de un centenar de artículos científicos, que defiende el valor de la siesta como una herramienta sencilla pero poderosa para mejorar el rendimiento mental y el bienestar diario.

«La siesta sirve como un reseteo de nuestro cerebro. Es como reiniciar un ordenador que restaura funciones y que nos facilita poder continuar nuestra jornada con energía y concentración», explica el experto en una de sus últimas publicaciones en las plataformas digitales.

El doctor especializado en Neumología subraya en el vídeo que la siesta no solo mejora la atención, sino que puede beneficiar el estado de ánimo y la memoria, siempre y cuando se realice correctamente. «La evidencia indica que la siesta debe ser corta, no más de 10 o 15 minutos, y preferiblemente fuera de la cama, como en un sofá o un sillón», señala. De esa forma, añade, «recargas energía, evitando caer en una fase de sueño profundo que luego te robe el sueño por la noche».

No obstante el especialista advierte de que la siesta no es para todos: «Si tienes insomnio, mejor no hacerla, porque es como dejar que coma entre horas alguien que es un mal comedor».

Dormir, una cuestión de salud pública

Más allá de la siesta, el médico recuerda que el sueño es un pilar esencial de la salud. Dormir entre siete y ocho horas por noche se asocia con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad y depresión. «No dormir lo suficiente afecta al metabolismo, al sistema inmunológico y a la capacidad de tomar decisiones», explican los especialistas en medicina del sueño, que insisten en que el asunto preocupa porque dormir es un proceso fisiológico y vital para la salud, del mismo modo que lo es respirar, comer o beber.

Claves para conciliar bien el sueño Establece un horario fijo: Acuéstate y levántate a la misma hora todos los días, incluso fines de semana, para sincronizar tu reloj interno y facilitar un sueño profundo.​

Crea un ambiente ideal: Mantén la habitación oscura, fresca (entre 19-21°C), silenciosa y libre de distracciones como pantallas o ruidos; usa cortinas opacas o tapones si es necesario.​

Evita pantallas y estimulantes: Limita el uso de móviles o TV al menos una hora antes de dormir, y reduce cafeína, alcohol o cenas pesadas por la tarde.​

Practica relajación previa: Dedica 30-60 minutos antes de acostarte a técnicas como respiración profunda, meditación, lectura o un baño caliente para reducir estrés.​

Incorpora ejercicio diario: Realiza actividad física regular durante el día (no cerca de la hora de dormir) para mejorar el sueño profundo, combinado con exposición a luz natural.

Las estadísticas muestran un problema creciente de falta de descanso. Según la Sociedad Española de Neurología, entre un 20 y un 48% de la población adulta en España sufre dificultad para iniciar o mantener el sueño; además, son más de 4 millones de personas en nuestro país las que padecen algún tipo de trastorno de sueño crónico y grave.

La llamada 'epidemia del mal dormir' afecta ya a millones de personas. El estrés laboral, la exposición a pantallas y los horarios irregulares han deteriorado la higiene del sueño en las sociedades modernas.