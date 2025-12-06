Suscribete a
ABC Premium

Lleva nueve años de okupa en una casa en Canarias y se muestra orgullosa: «Ya tengo la luz y el agua a mi nombre»

Yurena entró al inmueble tras tener a sus dos hijas porque en el que vivía antes «el espacio era reducido»: «Supuestamente tenía dueños, pero llevaba mucho tiempo cerrado»

Julio Naveira, experto en derecho inmobiliario, da su solución al problema de los okupas en España: «La única forma...»

Gonzalo Bernardos opina sin filtros sobre la situación de los okupas en España: «En la mayoría de los países de Europa...»

Lleva nueve años de okupa en una casa en Canarias y se muestra orgullosa: «Ya tengo la luz y el agua a mi nombre»
Lleva nueve años de okupa en una casa en Canarias y se muestra orgullosa: «Ya tengo la luz y el agua a mi nombre» Youtube
Inés Romero

Inés Romero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Yurena es de La Paterna, un barrio de Las Palmas de Gran Canaria (Canarias). Tiene dos hijas y asegura que la vida no le ha tratado bien. «Lo estoy pasando mal. Con una ayuda lo estoy solventando poco a poco y ... pagándome mis cositas», indica.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app