Prisión sin fianza para la madre del niño asesinado en Almería y su pareja

Prisión sin fianza para la madre del niño asesinado en Almería y su pareja

El hombre, que no era el padre del menor, tenía una orden de alejamiento de la mujer

La autopsia del cadáver del niño localizado muerto en Garrucha revela indicios de violencia física y sexual

El Ayuntamiento de Garrucha durante uno de los minutos de silencio por la muerte del niño
S. A.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza número 4 de Vera (Almería), en funciones de guardia, ha decretado este sábado prisión provisional para las dos personas detenidas por la muerte violenta de un menor de cuatro años de edad ... en el municipio almeriense de Garrucha.

