Muere un hombre en Los Palacios al caer a un canal de agua tras salirse con su coche de la carretera

Un hombre de 51 años de edad ha fallecido este sábado tras salirse de la carretera y caer a un canal de agua en la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca, según ha informado a través de su página web el Servicio ... de Emergencias 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Así, el accidente se ha producido cuando la víctima circulaba por la carretera SE-9020 y, por causas que se investigan, se ha precipitado a un cauce de agua junto a la carretera SE-9020 a la altura de una curva conocida como Los Chapatales, a las 8,39 horas.

Al lugar han asistido efectivos de Guardia Civil, junto con Policía Local y Bomberos de la Diputación de Sevilla, para rescatar el cuerpo sin vida. Los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud han decretado su defunción en el lugar de los hechos.