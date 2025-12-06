Suscríbete a
Muere un hombre en Los Palacios al caer a un canal de agua tras salirse con su coche de la carretera

El siniestro vial en el que ha fallecido el varón de 51 años se ha producido en la SE-9020

Lugar en el que ha tenido lugar el accidente de tráfico
Lugar en el que ha tenido lugar el accidente de tráfico Google Maps

S. P.

Un hombre de 51 años de edad ha fallecido este sábado tras salirse de la carretera y caer a un canal de agua en la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca, según ha informado a través de su página web el Servicio ... de Emergencias 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

