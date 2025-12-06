Suscríbete a
Isaac, el profesor que acabó viviendo en la calle

El indigente de Benacazón, formado culturalmente y con conocimientos informáticos, huye de los focos tras la agresión vivida por dos jóvenes que le quemaron el pelo

Isaac, antes de que le quemaran el pelo dos jóvenes
Isaac, antes de que le quemaran el pelo dos jóvenes ABC
Jaime Parejo

La historia de Isaac es la de muchas personas a las que desgraciadamente la vida no trató bien y que lucha cada día por sacar adelante la jornada. Siempre huyendo de los focos de atención, una cobarde agresión por parte de dos jóvenes ... que le quemaron el pelo entre risas en un vídeo que corrió como la pólvora, le expuso mucho más de lo que él jamás hubiera deseado. Conocido de sobra por los vecinos de Benacazón, la agresión sufrida indignó sobremanera a unos conciudadanos que no entienden cómo dos jóvenes pueden hacerle eso a una persona que no da problemas de ningún tipo.

