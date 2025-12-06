Isaac, el profesor que acabó viviendo en la calle

La historia de Isaac es la de muchas personas a las que desgraciadamente la vida no trató bien y que lucha cada día por sacar adelante la jornada. Siempre huyendo de los focos de atención, una cobarde agresión por parte de dos jóvenes ... que le quemaron el pelo entre risas en un vídeo que corrió como la pólvora, le expuso mucho más de lo que él jamás hubiera deseado. Conocido de sobra por los vecinos de Benacazón, la agresión sufrida indignó sobremanera a unos conciudadanos que no entienden cómo dos jóvenes pueden hacerle eso a una persona que no da problemas de ningún tipo.

Tras el incidente vivido el miércoles noche, desapareció unas horas de la vista de muchos para no tener que hablar de lo único que se hablaba el jueves en esta localidad aljarafeña.

El Equipo de Respuesta a los Delitos de Odio (REDO) de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla se hacía cargo de las investigaciones y, al margen de intentar identificar a los agresores, se centró en buscar al agredido, Isaac, con objeto de obtener su testimonio sobre los hechos y, sobre todo, con la intención de ayudarle en aquello que necesitara. Durante la tarde del jueves lograron dar con él, comprobando si tenía algún problema de salud tras la agresión y ofreciéndole la ayuda que necesitara. De hecho, desde Cáritas Sevilla se le proporcionó ropa para que pudiera cambiarse y abrigarse en esta época más dura del año.

Quien ha hablado con él asegura que sabe bastante de informática, y que ha rechazado en muchas ocasiones ayuda económica por parte de sus vecinos

De Isaac hablaba todo el pueblo estos últimos días. Conocido por sus vecinos por deambular por las calles pero siempre con buena disposición, todos destacan su buen semblante y su trato afable, al igual que señalan que no se deja ayudar mucho más de lo necesario. Culto y estudiado, fue profesor en tiempos pasados ante de que la desgracia, de la que no quiere hablar, llegara a su vida y se viera abocado a vivir sin techo estable. Quien ha hablado con él asegura que sabe bastante de informática, y que ha rechazado en muchas ocasiones ayuda económica por parte de sus vecinos. «Ni quiere hablar con nadie, ni quiere nada de nadie», señalaba José Antonio, vecino de la localidad. En el Ayuntamiento de Benacazón también ha contactado con él para ofrecerle asistencia, pero Isaac es tan independiente que rechaza cualquier propuesta.

La mañana del viernes varios vecinos estuvieron conversando con Isaac en las calles de Benacazón. Él, huidizo porque sabía lo que le iban a preguntar, respondía evasivamente y rechazaba hacer demasiadas referencias a sus dos agresores, ambos menores de edad, sobre los que sí que llovieron comentarios de los indignados vecinos del pueblo. Una de las máximas del alcalde del municipio es clara: «dejar trabajar a la Justicia y a los servicios sociales», y no lanzar ningún mensaje que pueda ser contraproducente tanto para este como para otros casos. Es fácil leer y escuchar mensajes de enjuiciamiento público, porque la gravedad de los hechos invita a ello, pero las autoridades han blindado el caso al tratarse de dos menores que, eso sí, se enfrentan a delitos de odio y difusión de imágenes por el vídeo en el que le queman el pelo a Isaac.

Posible implicación de un adulto

El trabajo de la Guardia Civil en torno a la agresión sufrida por Isaac encontró este viernes la identificación del segundo de los menores implicados en la misma. Ambos han quedado detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía de Menores, enfrentándose a dos delitos distintos. El primero se trata de un posible delito de odio vinculado a una situación de aporofobia, es decir, rechazo hacia las personas en situación de pobreza. El segundo delito que se investiga es la posible difusión de imágenes relacionadas con los hechos.

Hay dos menores detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía de Menores; y se valora la posible implicación de algún adulto

Además, el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, señaló ayer que se está valorando también la posible implicación de alguna persona mayor de edad, si bien esta última información aún no ha sido confirmada por las autoridades.