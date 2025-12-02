Abre en Sevilla una nueva tienda en formato mercadillo: dónde está y cuándo se inaugura

Las sociedades, o al menos las occidentales, adquieren cierto nivel de necesidad en mantener un ritmo de consumismo elevado. Los negocios, las empresas y las cadenas de producción necesitan que la demanda se mantenga y a su vez se deben amoldar a la ... competitividad del mercado. Uno de los efectos secundarios de un mercado exigente es el reforzamiento de grandes empresas con respecto a los negocios más humildes.
Por ello, las calles que hace unos años estaban llenas de tiendas de cualquier tipo, variedad productos en venta han ido desapareciendo paulatinamente y se ha debido reestructurar ese estilo de negocio. Un efecto que ha sido aprovechado por los gigantes corporativos vendiendo productos baratos y haciéndolo llegar a la puerta de cualquier hogar aumentando la comodidad del cliente.
Acento
Una de las iniciativas que tiene como objetivo dar reconocimiento y poner en la palestra de nuevo las marcas provenientes de Sevilla es Acento. Un espacio multimarca que reúne a 25 marcas sevillanas de todo tipo en tiendas físicas para darle un espacio a este tipo de empresas de un tamaño limitado.
Tras haber presentado esta marca para toda la capital andaluza en el centro comercial Nervión Plaza, ahora se ha trasladado a un local más próximo al centro, concretamente en la calle San Eloy. La apertura de este negocio está prevista para el día 5 de diciembre y será a las 18:00 horas cuando abrirá sus puertas.
Artículo solo para suscriptores
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete