Abre en Sevilla una nueva tienda en formato mercadillo: dónde está y cuándo se inaugura

Las sociedades, o al menos las occidentales, adquieren cierto nivel de necesidad en mantener un ritmo de consumismo elevado. Los negocios, las empresas y las cadenas de producción necesitan que la demanda se mantenga y a su vez se deben amoldar a la ... competitividad del mercado. Uno de los efectos secundarios de un mercado exigente es el reforzamiento de grandes empresas con respecto a los negocios más humildes.

Por ello, las calles que hace unos años estaban llenas de tiendas de cualquier tipo, variedad productos en venta han ido desapareciendo paulatinamente y se ha debido reestructurar ese estilo de negocio. Un efecto que ha sido aprovechado por los gigantes corporativos vendiendo productos baratos y haciéndolo llegar a la puerta de cualquier hogar aumentando la comodidad del cliente.

Acento

Una de las iniciativas que tiene como objetivo dar reconocimiento y poner en la palestra de nuevo las marcas provenientes de Sevilla es Acento. Un espacio multimarca que reúne a 25 marcas sevillanas de todo tipo en tiendas físicas para darle un espacio a este tipo de empresas de un tamaño limitado.

Nueva tienda Acento en Sevilla Dónde: Calle San Eloy

Inauguración: 5 de diciembre

Hora: 18:00 horas

Tras haber presentado esta marca para toda la capital andaluza en el centro comercial Nervión Plaza, ahora se ha trasladado a un local más próximo al centro, concretamente en la calle San Eloy. La apertura de este negocio está prevista para el día 5 de diciembre﻿ y será a las 18:00 horas cuando abrirá sus puertas.