Sorteo del Mundial 2026, en directo: grupo y rivales de España, cruces y cómo queda el cuadro completo con todos los grupos

Sigue en directo cómo queda el grupo de España, los rivales y la configuración de la fase final del Mundial de fútbol 2026.

19:56 Falta el bombo 4 España no puede ser emparejada ni con Jordania ni con el equipo procedente de la repesca intercontinental 2 (Bolivia, Surinam e Irak).

19:54 Así están los grupos a falta del último bombo Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur. Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza. Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia. Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia. Grupo E: Alemania, Costa de Marfil, Ecuador. Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez. Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán. Grupo H: España, Arabia Saudí, Uruguay. Grupo I: Francia, Senegal, Noruega. Grupo J: Argentina, Argelia, Austria. Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia. Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá.

19:53 ¡Haaland y Mbappé en el mismo grupo! Noruega queda emparejada en el grupo I con Francia y Senegal.

19:51 ¡Arabia Saudí con España! Arabia Saudí jugará contra España. Es la única selección que venció a Argentina, vigente campeona, en el último Mundial.

19:50 Paraguay, al grupo D; Costa de Marfil, al E; Túnez, al F

19:47 Empieza ya el bombo 3 Sudáfrica se va al grupo A con México y Corea del Sur. La Qatar de Julen Lopetegui se medirá a Canadá y Suiza en el grupo B.

19:46 España podría jugar contra Uruguay en México Uno de los dos partidos de la última jornada del grupo H, en el que está encuadrado España, se disputará en Guadalajara (México) el viernes 26 de junio. En esa tercera fecha se disputará el Uruguay-España, que podría ser en territorio mexicano. Informa Javier Ansorena desde Washington

19:44 En breve, el bombo 3 España ya sabe que no podrá ser emparejada con Paraguay, al haber sido ya asignada con Uruguay, una selección de CONMEBOL.

19:43 Repaso de los grupos a falta de dos bombos Grupo A: México, Corea del Sur. Grupo B: Canadá, Suiza. Grupo C: Brasil, Marruecos. Grupo D: Estados Unidos, Australia. Grupo E: Alemania, Ecuador. Grupo F: Países Bajos, Japón. Grupo G: Bélgica, Irán. Grupo H: España, Uruguay. Grupo I: Francia, Senegal. Grupo J: Argentina, Austria. Grupo K: Portugal, Colombia. Grupo L: Inglaterra, Croacia.

19:42 Se cierra el bombo 2 Colombia estará en el grupo K con Portugal y Croacia en el grupo L con Inglaterra.

19:42 Senegal y Austria con los últimos finalistas Senegal va al grupo I con Francia, mientras que Austria se marcha al grupo J con Argentina, vigente campeona del mundo.

19:40 ¡Uruguay es rival de España! Será el último partido de la fase de grupos para la Selección. Adversario duro.

19:39 España evita a Japón El combinado nipón se va al grupo F con Países Bajos. De este modo, España no la volverá a tener en el mismo grupo, como así sucedió en Qatar.

19:38 Estados Unidos, con Australia Australia, geográficamente en Oceanía, pero futbolísticamente perteneciente a Asia, al grupo D con Estados Unidos.

19:37 ¡Marruecos con Brasil! Sonríe Walid Regragui, seleccionador marroquí. Probablemente, de manera irónica.

19:36 Vamos ya al bombo 2 Corea del Sur sale en primer lugar y va al grupo A, con México. Suiza, junto con otra anfitriona, Canadá, al grupo B.

19:35 Tom Brady sacó la bola de España

19:34 España debutará en Miami o Atlanta Al quedar asignado en el grupo H, la Selección sabe que se estrenará en el Mundial 2026 el 15 de junio en Miami o Atlanta. Para los supersticiosos, en el Mundial de Sudáfrica 2010, el primero ý único conquistado por nuestro país, España formaba parte del grupo... H.

19:32 Repaso de los grupos tras el bombo 1 Grupo A: México. Grupo B: Canadá. Grupo C: Brasil. Grupo D: Estados Unidos. Grupo E: Alemania. Grupo F: Países Bajos. Grupo G: Bélgica. Grupo H: España. Grupo I: Francia. Grupo J: Argentina. Grupo K: Portugal. Grupo L: Inglaterra.

19:32 Francia, al I; Portugal, al K; Inglaterra, al grupo L Otras candidatas a la victoria final cierran el bombo 1 siendo emparejadas en los grupos I, K y L.

19:31 Argentina, al grupo J FIFA ha establecido que Argentina y España irán a lados distintos del cuadro en caso de de pasar ambas como primera de grupo, por eso la vigente campeona del mundo va al grupo J y no al I.

19:29 ¡España se va al grupo H! Los partidos de este grupo se reparten entre Estados Unidos y México.

19:28 Países Bajos, al grupo F

19:28 Alemania, al E

19:27 Brasil, primera bola sorteada La selección dirigida por Carlo Ancelotti estará en el grupo C.

19:24 Se presentan a las selecciones del bombo 1 México (A), Canadá (B) y Estados Unidos (D) ya están emparejadas. Faltan las otras nueve: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

19:21 Las manos inocentes Se presentan a algunas de las leyendas de los deportes más populares de los países organizadores: Wayne Gretzky, Tom Brady, Aaron Judge y Shaquille O'Neal suben al escenario y van a extraer las bolas.

19:19 La delegación española aguarda el sorteo La expedición de la Selección está encabezada por Rafael Louzán, presidente de la RFEF, y Luis de la Fuente, seleccionador nacional, ambos en el centro de la imagen.

19:16 Casillas, uno de los invitados del sorteo El exportero levantó el único Mundial que tiene España en sus vitrinas.

19:16 Está todo listo Suben al escenario Samantha Johnson y Rio Ferdinand, así que ya está todo listo para el inicio del sorteo. Un vídeo explicativo del desarrollo del sorteo y esto ya, por fin, arrancará.

19:14 ¿Cuál será el grupo de España? Un hipotético grupo de la muerte para España podría ser aquel conformado por Uruguay, Egipto y la repesca europea A, en la que se encuentra Italia.

19:13 Recordamos los bombos del sorteo del Mundial Bombo 1: Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Ganador repesca A Europa, Ganador repesca B Europa. Ganador repesca C Europa, Ganador repesca D Europa, Ganador repesca intercontinental 1 y Ganador repesca intercontinental 2. Las seis repescas, que se celebrarán en marzo, son las siguientes: Repesca A Europa: Gales, Bosnia, Italia e Irlanda del Norte. Repesca B Europa: Ucrania, Suecia, Polonia y Albania. Repesca C Europa: Eslovaquia, Kosovo, Turquía y Rumanía. Repesca D Europa: Chequia, República de Irlanda, Dinamarca y Macedonia del Norte. Repesca intercontinental 1: Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo. Repesca intercontinental 2: Bolivia, Surinam e Irak.

19:12 Ahora ya sí Vídeo introductorio de Gianni Infantino con Rio Ferdinand, exjugador inglés que va a conducir el sorteo. Parece mentira, pero esto está a punto de comenzar.

19:04 Trump, antes de la ceremonia: «Soy un gran fan de España» El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha dudado en pronunciarse antes de la ceremonia ante una pregunta de TVE: «España es, sin duda, una de las favoritas. Es un gran equipo. Soy un gran fan de España. Mucha suerte a España»

19:04 Nueva actuación musical Ahora canta la rapera estadounidense Lauryn Hill. Se cumple más de una hora de ceremonia y, de momento, esto poco o nada tiene que ver con un sorteo. Ya no se puede decir que esto sea amenizar el acto...

19:02 ¿Será para España? La Selección es una de las favoritas al Mundial. ¿Será la segunda corona mundial de España?

18:59 Pues pensábamos que sí... pero no Continúan los discursos. Ahora de Hugo Sánchez, entrevistado por Danny Ramírez. El exfutbolista y entrenador mexicano destaca que es el tercer Mundial que va a albergar su país en su historia.

18:53 Extraen las bolas de sus países Carney saca la bola de Canadá, Sheinbaum la de México y Trump la de Estados Unidos. Los tres países ya tenían un lugar asignado: México en el A, Canadá en el B y Estados Unidos en el D.

18:52 ¡Comienza el sorteo! Después de toda la ceremonia previa que envuelve a este tipo de actos, por fin se va a proceder a la realización del sorteo del Mundial 2026. Para esto hemos venido. Ahora sí, España conocerá sus rivales en cuestión de minutos.

18:50 Toma la palabra la presidenta mexicana «Quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario y trabajador. Disfrutamos del juego de la pelota desde tiempos ancestrales», destaca Claudia Sheinbaum, la presidenta de México.

18:48 No solo Trump También suben al escenario Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, y Mark Carney, primer ministro de Canadá.

18:47 Infantino vuelve al escenario El presidente de FIFA regresa al escenario y las bolas ya están dispuestas. ¡Falta menos!

18:45 Trump, tras recibir el premio: «Ahora el mundo es un lugar más seguro» El presidente de EE.UU. ha subido al escenario a recibir el ‘Premio de la Paz’ de la FIFA. Es un trofeo dorado, inspirado en el de la copa del Mundial. Gianni Infantino también le ha dado una medalla de oro. «Ahora el mundo es un lugar más seguro», ha dicho Trump, que aseguró que sus acuerdos de paz «han salvado millones y millones de vida». El presidente de EE.UU. defiende que ha puesto fin a ocho guerras, entre las que incluye la de Camboya y Tailandia, la de Ruanda y Congo y el reciente acuerdo de paz en Gaza, su gran logro diplomático desde que regresó a la Casa Blanca en enero. La gran ambición de Trump es conseguir el Nobel de la Paz, que este año fue concedido a la venezolana María Corina Machado. Eso ocurrió antes del acuerdo en Gaza, cuando el debate sobre los merecimientos de Trump para el galardón se disparó. Fue entonces cuando Infantino, en plena ofensiva para mantener su gran relación con Trump, creó este premio de FIFA. Su primer ganador estaba decidido desde que se creó el premio. Informa Javier Ansorena desde Washington

18:44 Roberto Carlos alaba a Ancelotti «Brasil está muy contenta de tener a Ancelotti como seleccionador», contesta Roberto Carlos en castellano a una pregunta en inglés.

18:42 Revive la actuación de Andrea Bocelli que abrió el acto

18:41 Trump se colgó la medalla él mismo

18:39 Scaloni porta el trofeo Lionel Scaloni, el seleccionador que llevó a Argentina al título en Qatar 2022, deposita el trofeo en el escenario del Kennedy Center. «La recuerdo una final inolvidable. En ningún momento pensamos que ese partido podía acabar mal. Intentaremos seguir compitiendo en esta Copa del Mundo», destaca Scaloni.

18:37 «Hace un año no éramos el mismo país gracias a mi liderazgo» Trump cierra su discurso: «Lo más importante es que quiero dar las gracias a todos los que han conseguido que el mundo sea más seguro. Hace un año no éramos el mismo país gracias a mi liderazgo».

18:37 Trump coge el micrófono «Hemos puesto fin a tantas guerras en tantos lugares. Incluso, hemos parado guerras antes de que empezaran. Gianni, has hecho un trabajo excepcional. Has marcado nuevos récords, uno de ellos que no haya subido el precio de las entradas, porque el fútbol te lo va a agradecer. Haces algo impresionante, se ha logrado algo que nunca hubiéramos pensado. Quiero dar las gracias a la primera dama, Melania, y creo que vamos a ver algo lleno de entusiasmo. Creo que este Mundial va a ser algo increíble».

18:35 Infantino se deshace en elogios hacia Trump «Esto es lo que queremos de un líder que se preocupa por su pueblo, queremos vivir en un mundo seguro, de paz, unido. Sin lugar a dudas, el presidente merece el primer premio de la paz de la FIFA por sus logros. A su manera, pero lo ha conseguido. Presidente, tendrá todo mi apoyo».

18:33 Trump: «No necesito premios, pero de verdad quiero salvar vidas» Cualquier otro resultado hubiera sido una sorpresa formidable: Donald Trump ha sido nombrado primer ganador del ‘Premio de la Paz’ de FIFA. En su entrada a la ceremonia, el presidente de EE.UU. aseguró: «No necesito premios, pero de verdad quiero salvar vidas». Informa Javier Ansorena desde Washington

18:33 Sale Trump al escenario El presidente de los Estados Unidos se lleva un trofeo y una medalla (se la ha colgado él mismo) por el premio de la paz. «¡Excelente, maravilloso!», expresa Gianni Infantino.

18:29 Premio de la paz para Donald Trump Gianni Infantino y FIFA crean el premio de la paz y el primer galardonado es Donald Trump. En el vídeo, FIFA destaca la serie de actuaciones que ha llevado a cabo Trump en favor de la paz en el mundo.

18:28 Por si alguien quiere escucharlo otra vez... Pinchando aquí puedes volver a escuchar el himno oficial de la Copa del Mundo 2026.

18:23 Turno para Robbie Williams y Nicole Scherzinger Los dos cantantes interpretan el himno del Mundial 2026 en el Kennedy Center. Ya se acerca el momento de la extracción de las bolas...

18:19 Infantino alienta a las masas Llama al público presente a manifestarse y gritar el nombre de los tres países organizadores de la 23ª edición del Mundial.

18:16 «Vais a tener 100 y pico Super Bowls en más de un mes» Gianni Infantino se viene arriba en su discurso, en el que recuerda la presencia de 48 selecciones por primera vez en la historia. «Nos espera algo único, va a ser algo espectacular».

18:14 Infantino al habla Gianni Infantino, presidente de FIFA, da la bienvenida a todo el mundo y a las principales personalidades de los tres países organizadores del Mundial (México, Canadá y Estados Unidos), encabezado por Donald Trump, acompañado por la primera dama, Melania Trump.

18:11 Heidi Klum y Kevin Hart, los presentadores El evento es presentado por Heidi Klum, supermodelo, productora y personalidad televisiva ganadora del Emmy, y Kevin Hart, actor y cómico. El actor y productor Danny Ramírez entrevistará a diferentes personalidades presentes en el Kennedy Center.

18:07 Un villano entre una constelación de estrellas del fútbol Imposible enumerar todas las leyendas del fútbol que han venido hasta el Kennedy Center para el sorteo del Mundial. Ronaldo Nazario, Roberto Carlos, Hristo Stoichkov, Marcel Desailly… Entre ellos, un delantero de recuerdo infausto para España en estas tierras: Roberto Baggio, cuyo gol expulsó a España del otro Mundial de EE.UU., el de 1994. Informa Javier Ansorena desde Washington

18:06 Infantino y Trump, en pie El presidente de FIFA, Gianni Infantino, y de Estados Unidos, Donald Trump, se ponen en pie para aplaudir a Andrea Bocelli.

18:02 Andrea Bocelli abre el acto Como estaba previsto, Andrea Bocelli abre la ceremonia del sorteo del Mundial 2026 cantando 'Nessun Dorma'.

18:00 Comienza la ceremonia del sorteo Todo listo en el Kennedy Center para la ceremonia del sorteo del Mundial 2026.

17:48 Trump, presente Donald Trump, el anfitrión y gran protagonista del sorteo del Mundial, ha llegado al Kennedy Center de Washington, el gran centro cultural de la capital del EE.UU. Trump llegó poco antes de las 12.30 locales, media hora antes de que empiece el sorteo. El presidente de EE.UU. se ha implicado con la organización del Mundial, ha labrado una gran sintonía con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el capo del fútbol le ha preparado una ceremonia a su gusto: todo apunta a que Trump recibirá el primer ‘Premio de la Paz’ de la FIFA -él ansía llevarse el Nobel- y la ceremonia se cerrará con Village People interpretando ‘Y.M.C.A.’, la canción con la que Trump concluye sus mítines. Y, quizá, con su famoso baile. Informa Javier Ansorena desde Washington

17:46 España, antes del sorteo: «Si el equipo sigue en este nivel, que los rivales sean los que sean» Javier Ansorena, corresponsal de ABC en Nueva York y enviado especial a Washington con motivo del sorteo, ha pulsado el ambiente en las horas previas al sorteo. Estas son algunas de las reacciones.

17:33 Un show con actuaciones musicales Como suele ser habitual en este tipo de acontecimientos, una serie de espectáculos musicales adornarán el la ceremonia del sorteo de la Copa del Mundo. Están previstas actuaciones de Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Village People.

17:14 ¡Ya queda menos para el sorteo! Faltan 45 minutos para el inicio de la ceremonia que envuelve al sorteo de la Copa del Mundo 2026. A partir de las 18:00 (hora peninsular española) dará comienzo en el Kennedy Center, en Washington, el acto con una duración prevista máxima de una hora y media. Ya queda menos para que la Selección conozca sus rivales.

16:25 Cuándo se disputa el Mundial 2026 El combinado dirigido por Luis de la Fuente conocerá esta tarde sus primeros tres rivales en el Mundial 2026, que se celebra del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Al menos, de dos de ellos sí sabrá su identidad. Del tercero depende de si el sorteo lo cruza con alguna de las seis incógnitas, que se corresponden con los seis equipos que se conocerán en la repesca de finales del mes de marzo.