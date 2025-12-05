La Macarena volverá al culto el lunes 8 de diciembre a las seis de la mañana

Por fin hay fecha para el regreso de la Macarena, una fecha muy cercana y destacada. La Virgen de la Esperanza volverá al culto este lunes 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción, tras casi cuatro meses de ausencia por la ... restauración acometida por Pedro Manzano. Y lo hará bien temprano: a las seis de la mañana.

La imagen permanecerá expuesta en veneración en el presbiterio de la basílica durante todo el día 8 y se mantendrá así también el martes 9 y miércoles 10 con unos horarios bien amplios, de forma que nadie se quede sin admirar a la Macarena tras estos meses de ausencia mientras Manzano la devolvía a su estado previo a la intervención de Arquillo.

Se cumple así el pronóstico del propio conservador, que informó hace una semana de que la imagen se encontraba en la fase final de los trabajos, fijando su vuelta entre la primera y la segunda semana del mes de diciembre. La imagen, que fue retirada del culto el 12 de agosto para comenzar el tratamiento de anoxia previo a la restauración, ha permanecido en las dependencias de la basílica mientras duraban los trabajos de Pedro Manzano.

Manzano había confirmado el final de la restauración a través de un comunicado compartido por la hermandad en la tarde del jueves, en el que se mostraba agradecido a la hermandad por la confianza depositada al tiempo que aseguraba que «hoy, tras meses de dedicación intensa, puedo anunciaros que este trabajo llega a su fin y que la Virgen volverá muy pronto a ocupar el lugar que jamás ha dejado en el corazón de los macarenos y de todos los devotos».

La Virgen ha pasado prácticamente cuatro meses en proceso de restauración en las dependencias de la basílica

La expectación de tantos fieles y devotos por el regreso en todo su esplendor de una de las imágenes con más devoción ya no de Sevilla, sino de Andalucía y de todo el país ha supuesto todo un reto para el restaurador, que confesaba en su carta que «cada jornada ante esta imagen ha sido un acto de profundo compromiso. He procurado, con la máxima sensibilidad posible, restituir su integridad devocional y devolver esa mirada que tantos reconocen como refugio, consuelo y promesa».

El largo tiempo de espera mientras se realizaban los trabajos ha servido, sin embargo, como aliciente y motivación extra para Manzano: «Sé que su ausencia ha sido un tiempo de anhelo para todos. Ese anhelo ha sido mi impulso diario, recordándome que cada avance no sólo atendía a la conservación de una obra excepcional, sino también del sentimiento profundo que Ella despierta». Se trata del periodo más largo que han pasado los hermanos y devotos de la Virgen de la Esperanza sin la cercanía de la imagen, aunque lo que queda para el reencuentro ya se cuenta en horas.

Fechas y horarios de la veneración

Ya con los trabajos terminados, este viernes se ha reunido por última vez la comisión de seguimiento de la restauración una vez ha terminado el besamanos del Señor de la Sentencia que tradicionalmente se celebra cada primer viernes de mes. Tras conocer y evaluar el estado final de la talla tras la intervención, la junta de gobierno, que se mantendrá en el cargo hasta después del besamanos de la Virgen, ha tomado la decisión de que la Macarena vuelva a exponerse a los fieles el día de la Inmaculada y permanezca en veneración hasta el miércoles 10 de diciembre.

La imagen estará expuesta a la cercanía de los fieles el día 8 en horario de 6.00 a 23.00 horas, mientras que el martes y miércoles 9 y 10 de diciembre lo estará de 7.00 a 21.00 horas. La junta de gobierno ha determinado estos amplios horarios, un total de 45 horas, para que todos los hermanos y devotos puedan reencontrarse con la imagen una vez repuesta al culto confortándoles de nuevo con su presencia.

Sevilla vivirá este año con más gozo y alegría si cabe una jornada que siempre está marcada en rojo en su calendario. La esperada vuelta de la Macarena cerrará un capítulo negro de la historia de la hermandad abierto en junio en una jornada en la que macarenos, sevillanos y todo el que lo desee podrá reencontrarse con la Virgen de la Esperanza en su basílica.