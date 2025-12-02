Una de las adolescentes de Jaén se despidió por mensaje de la otra antes de ser halladas las dos ahorcadas

A las 21.41 horas el móvil de Shirit recibió un mensaje por WhatsApp. Era de su amiga Rosmed, que se despedía de ella. El contenido lo hizo público la madre antes de la incineración de la dos jóvenes: «Gracias por cada risa compartida, por ... cada secreto confiado, por ser mi refugio, mi compañía, mi hermana elegida», le dijo en un mensaje que sonaba a despedida: «despedirme duele más de lo que imaginé. Ojalá que la vida te regalé alegría, personas que te valoren como te valoré yo», apuntó.

La reacción de Sharit en un primer momento, como explicó su padre, fue mandar un mensaje en el que cortaba con su novio a las 21.45 horas. Luego el silencio. No hay rastro de ellas hasta que los padres de ambas las encuentra ahorcadas, colgadas de un árbol, en el Parque de la Concordia de Jaén. Fue ya a las 1.30 horas de la madrugada del sábado, tras dos horas de angustiosa búsqueda de las jóvenes.

La investigación no deja dudas a los agentes de Unidad Delitos Violentos (UDEV) de la Policía Nacional: se trata de un doble suicidio. La Policía Científica tomó la zona para recabar evidencias de un posible crimen, pero no encontró nada. El propio delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha descartado que de momento haya una participación de terceras personas en las dos muertes. Fuentes consultadas por ABC reseñan, además, que los cadáveres no tenían signos de violencia.

Esas dos evidencias sustentan las hipótesis de las Policía Nacional del suicidio conjunto de las dos adolescentes. Además, las jóvenes dejaron mensajes de despedida a sus familias. Cartas que apoyan aún más la hipótesis de que las dos jóvenes se suicidaron. La muerte de las dos adolescentes, eso sí, «no tiene nada que ver» con un supuesto caso de acoso escolar, que quedó descartado en las pesquisas iniciales y que las propias familias rechazaron.

Por su parte, la Policía Nacional sigue investigando lo ocurrido. De este modo, los agentes encargados del caso han tomado declaración a testigos y familiares. Además, se están volcando los contenidos de los ordenadores y teléfonos móviles para analizar los mensajes que intercambiaron las dos adolescentes.

Dentro del trabajo que se está llevando a cabo hay Muchas diligencias muy concretas del entorno, de los espacios y de lo que son también los elementos propios de las dos menores trágicamente fallecidas. «Cualquier conclusión que se pueda hacer, cualquier suposición en este momento, no solamente es prematura, sino que es dañina para todo el entorno familiar y para el respeto y la memoria de las dos menores», añadió Pedro Fernández.

En este sentido el delegado del Gobierno ha pedido «máximo respeto» por «esa trágica muerte de las dos menores», al tiempo que ha resaltado que «todo está absolutamente abierto y está sometido al escrutinio pormenorizado de testigos, del entorno, de la familia y de aquellos otros elementos personales de los que se puedan derivar cualquier tipo, evidentemente, de información» que contribuya a «aclarar qué es lo que ha ocurrido». Una de la hipótesis es que una de ellas pudieron inducir a la otra a quitarse la vida, algo que la familia de Rosmed descartó desde el primer día.