Una de las adolescentes de Jaén se despidió por mensaje de la otra antes de ser halladas las dos ahorcadas

La Policía descarta que hubiera participación de terceras personas y los cataloga como un doble suicidio

Las dos chicas fueron halladas a las 1.30 horas de la madrugada ahocadas en un parque

La Policía toma declaración a familiares y testigos para saber por qué se suicidaron las adolescentes de Jaén

La Policía investiga si una de las niñas de Jaén indujo a la otra al suicidio

Ramo de flores en el parque donde se hallaron las dos jóvenes ahorcadas EFE
J. J. Madueño

A las 21.41 horas el móvil de Shirit recibió un mensaje por WhatsApp. Era de su amiga Rosmed, que se despedía de ella. El contenido lo hizo público la madre antes de la incineración de la dos jóvenes: «Gracias por cada risa compartida, por ... cada secreto confiado, por ser mi refugio, mi compañía, mi hermana elegida», le dijo en un mensaje que sonaba a despedida: «despedirme duele más de lo que imaginé. Ojalá que la vida te regalé alegría, personas que te valoren como te valoré yo», apuntó.

