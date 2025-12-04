Suscríbete a
La consejera de Igualdad de la Junta se suma a la campaña de la izquierda contra la presentación el libro de Soto Ivars en una biblioteca pública de Sevilla

Loles López alude así a la cita que el autor mantiene este jueves en la Biblioteca Infanta Elena

Juan Soto Ivars llama a la calma frente al escrache de la izquierda por su libro: «Estoy agobiado con lo de esta tarde en Sevilla»

Loles López, consejera de Igualdad de la Junta EP

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha señalado que el libro 'Esto no existe', cuyo subtítulo es 'Las denuncias falsas en violencia de género', de Juan Soto Ivars, debería haberse presentado en un espacio «privado». Sus declaraciones se producen ... tras la polémica generada por la presentación del libro realizada el pasado jueves en la biblioteca Infanta Elena, organizada por el Centro Andaluz de las Letras (CAL), sobre las supuestas denuncias falsas en el ámbito de la violencia de género.

